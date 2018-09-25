Эксперт: Торговая война между США и Китаем может поставить другие страны перед выбором

Париж. 25 сентября. REPORT.AZ/ Корень торговой войны между США и Китаем восходит к предшествовавшим годам. Заявления нынешнего президента США Дональда Трампа после решений, принятых его предшественниками, вкупе с выходом страны в январе минувшего года из балансирующего отношения с Китаем Транстихоокеанского партнерства (Trans-Pacific Partnership) обернулись войной между двумя странами.
В этом контексте особую важность представляет первое заявление американского президента в марте прошлого года о введении пошлины на импорт стали и алюминия. Тем самым Трамп пригрозил не только Китаю и странам ЕС, но и соседним Канаде и Мексике, а также другим странам Латинской Америки. Что касается последних заявлений, они уже приносят экономические результаты, не за горами и дипломатические плоды.
Отметим, что стоимость товаров, экспортируемых Китаем в США, в четыре раза меньше стоимости импортируемой американской продукции. Таким образом, во внешнеторговом обороте США образовалось отрицательное сальдо в размере 800 млрд долларов, 375 млрд долларов которого сформировались за счет импортно-экспортных операций с Китаем. Введя 10%-ю таможенную пошлину на 1300 наименований китайской продукции, Америка тем самым пытается устранить дефицит внешнеторгового баланса.
Китай поспешил с ответными мерами. Несколькими днями ранее стало известно решение Поднебесной о введении на импортируемую из США продукцию стоимостью 60 млрд долларов вначале 5%-ной, а затем 10%-ной пошлины. Это привело к еще большей эскалации напряженности между сторонами, открыв второй этап торговой войны.
Эта война носит больше политический характер, то есть является не столько "битвой цифр", сколько "битвой слов". Однако вряд ли это существенно повлияет на жизнь американцев. Просто Америка хочет уберечь местные компании от китайской продукции, не желая ослабления их позиций на мировом рынке, так же, как и на местном. В списке китайской продукции, которую США хотят обложить пошлиной, значатся электротовары (холодильники, пылесосы, стиральные машины и пр.), а также одежда и обувь. Эта обувь хоть и изготавливается в Китае, но является американскими брендами.
Эммануэль Дюпюи (Emmanuel Dupuy)
Президент Института перспективного анализа и безопасности в Европе, специалист по вопросам безопасности и международных отношений
"Угрозы США в адрес Китая относятся также и к другим странам Азии, имеющим торговые связи с Китаем, а также к Японии, Южной Корее и Ирану. В последнее время между азиатскими странами крепнет сотрудничество, ощущается некое "сближение". А что до угроз президента США, то никаких следов "безысходности" после этих угроз не наблюдается. Китайцы все больше обращаются к экономике восточных стран, что в той или иной форме является ответом на американские угрозы.
У Европы же два пути: либо воспользоваться этой ситуацией с пользой для себя, либо защищать позицию США. Пока что европейцы ввели таможенные пошлины в 25% на импорт ряда товаров, особенно на алюминий и сталь, а Китаю поугрожали похожими мерами, что создало трехстороннюю напряженность. Однако ЕС, в отличие от США, сторонится напрямую вступать в противостояние с Китаем. Официальный Брюссель не может поддержать Вашингтон в повышении пошлин, поскольку сам является жертвой этого повышения.
3-м этапом торговой войны между США и Китаем может стать то, что, как заявляет США, они могут ввести новые пошлины на импортируемые из Китая различные товары стоимостью 200 млрд долларов. Если на начальном этапе предусматривается введение 10%-ной пошлины, то с начала следующего года заявляется о повышении пошлин до 25%. Если это случится, торговая война может достигнуть пиковой точки, и уже станет носить не двусторонний, а многосторонний характер. Мировым странам придется поддержать позицию одной из двух стран, и сделать выбор между США и Китаем
Vüsalə İsmətqızıАвтор новости
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