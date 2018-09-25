Эксперт: Торговая война между США и Китаем может поставить другие страны перед выбором

Париж. 25 сентября. REPORT.AZ/ Корень торговой войны между США и Китаем восходит к предшествовавшим годам. Заявления нынешнего президента США Дональда Трампа после решений, принятых его предшественниками, вкупе с выходом страны в январе минувшего года из балансирующего отношения с Китаем Транстихоокеанского партнерства (Trans-Pacific Partnership) обернулись войной между двумя странами.

В этом контексте особую важность представляет первое заявление американского президента в марте прошлого года о введении пошлины на импорт стали и алюминия. Тем самым Трамп пригрозил не только Китаю и странам ЕС, но и соседним Канаде и Мексике, а также другим странам Латинской Америки. Что касается последних заявлений, они уже приносят экономические результаты, не за горами и дипломатические плоды.

Отметим, что стоимость товаров, экспортируемых Китаем в США, в четыре раза меньше стоимости импортируемой американской продукции. Таким образом, во внешнеторговом обороте США образовалось отрицательное сальдо в размере 800 млрд долларов, 375 млрд долларов которого сформировались за счет импортно-экспортных операций с Китаем. Введя 10%-ю таможенную пошлину на 1300 наименований китайской продукции, Америка тем самым пытается устранить дефицит внешнеторгового баланса.

Китай поспешил с ответными мерами. Несколькими днями ранее стало известно решение Поднебесной о введении на импортируемую из США продукцию стоимостью 60 млрд долларов вначале 5%-ной, а затем 10%-ной пошлины. Это привело к еще большей эскалации напряженности между сторонами, открыв второй этап торговой войны.

Эта война носит больше политический характер, то есть является не столько "битвой цифр", сколько "битвой слов". Однако вряд ли это существенно повлияет на жизнь американцев. Просто Америка хочет уберечь местные компании от китайской продукции, не желая ослабления их позиций на мировом рынке, так же, как и на местном. В списке китайской продукции, которую США хотят обложить пошлиной, значатся электротовары (холодильники, пылесосы, стиральные машины и пр.), а также одежда и обувь. Эта обувь хоть и изготавливается в Китае, но является американскими брендами.