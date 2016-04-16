​Эксперт: Создание контактной группы ОИС по Карабаху - оптимальный вариант посредничества для переговоров - МНЕНИЕ

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ "Организация исламского сотрудничества - это организация, которая сегодня имеет очень большой потенциальный ресурс". Об этом в интервью Report заявил азербайджанский политолог Тофиг Аббасов.

"В наше время, в эти дни, когда мы наблюдали за работой саммита в Турции, еще раз выяснилось, что эта организация внутри имеет свои проблемы, имеет актуальную повестку, связанную с тем, что есть противоречия, порой даже острые, между мусульманскими странами, которые находятся в первой пятерке или десятке структуры", - заявил Т. Аббасов.

Он указал на необходимость найти компромиссные решения по имеющимся проблемам и противоречиям, к примеру, между такими странами ОИС, как Иран и Саудовская Аравия или Турция и Иран.

По его словам, фон турецкого саммита показал, что есть понимание и ответственность того, что нельзя пускать процессы, острые разногласия в странах ОИС на самотек. Он отметил, что для решения подобных проблем необходим поиск формата для нахождения консенсуса, либо отказ от силовых методов и дать возможность настояться этим проблематичным вопросам, чтобы сделать новый заход.

Эксперт напомнил о выступлении турецкого лидера Реджеп Тайип Эрдогана, который актуализировал участие мусульманских стран в Совете безопасности ООН.

Политолог выразил мнение, что для представления мусульманских стран на международном уровне в полном масштабе, необходимо решить внутренние проблемы мусульманского сообщества.

"С другой стороны, чтобы координационные структуры, планирующие подразделения ОИС наращивали возможности для полноценного участия в глобальных процессах. Мне кажется, что нет смысла торопить события в этом вопросе, но нельзя пускать на самотек", - сказал он.

Комментируя вопрос создания контактной группы в ОИС по Нагорному Карабаху, политолог отметил, что на сегодня создание такой группы - это самый оптимальный план действий, потому что стороны напрямую договариваться не могут.

По его словам, политическое руководство Армении сегодня играет на фоне фола, поскольку торпедирует мирные процессы. Он отметил, что именно, может быть, поэтому и есть смысл создать контактную группу.

"Думаю, в начале это может сыграть на пользу процесса урегулирования. Тем более что мы наблюдаем, что после Казанского процесса затянулась почти пятилетняя пауза. Ереван добивается, чтобы торпедировать мирный процесс, чтобы похоронить его окончательно и тем самым заставить Азербайджан капитулировать или отказаться от своих территорий. Сейчас, когда сила азербайджанского оружия, как фактор явного действия, показала свою силу, Ереван при участии посредников, в частности, России, вынужден признать, что старая тактика не сыграет, не возымеет никакого эффекта. Надо возвращаться за стол переговоров", - резюмировал он, добавив, что Турция, Россия и Иран выступают за активизацию мирного процесса и скорейшее урегулирования нагорно-карабахского конфликта.