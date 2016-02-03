Эксперт: Создание Апелляционного совета при президенте позволит предпринимателям уверенно развивать свою деятельность

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ "Указ президента Ильхама Алиева о создании Апелляционного совета при президенте Азербайджана позволит предпринимателям уверенно создавать и развивать предпринимательскую деятельность", - сказал Report эксперт в сфере предпринимательской деятельности, маркетолог Эльнур Эйвазов.

"Многие местные и иностранные предприниматели давно заждались создания "стены" за их спиной при создании и развитии предпринимательской деятельности. В целом, создание Апелляционного совета даст возможность развивать малое и среднее предпринимательство, пресекать незаконные рейды и проверки, вести борьбу с коррупцией, увеличить интерес к предпринимательской деятельности как местных, так и иностранных инвесторов, усовершенствовать законы непосредственно связанные с предпринимательской деятельности", - отметил он.

По словам Э.Эйвазова, самое важное то, что глава государства непосредственно будет уведомлен о проблемах предпринимателей: "Возможно также, чтобы Совет совместно с соответствующими институтами предлагал пути решения этих проблем, создавал и контролировал уже имеющиеся программы по просвещению предпринимателей".

Э.Эйвазов считает, что Совет должен начать себя позиционировать как опора предпринимателей и бизнесменов, инвесторов: "Важно, чтобы государственные чиновники, представители исполнительных органов уже начали сторониться Совета, который непосредственно будет осведомлён об их действиях или бездействиях. Предприниматели, общество должны чувствовать гарантию их безопасности, уверенно обращаться с проблемами в Совет. Ибо мы не раз слышали о проблемах между местными исполнительными органами и предпринимателями".