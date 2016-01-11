Эксперт: Конфронтация Тегерана и Эр-Рияда приведет к дальнейшей изоляции Ирана на Ближнем Востоке - МНЕНИЕ

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Действующая конфронтация Тегерана и Эр-Рияда приведет к дальнейшей изоляции Ирана в регионе Ближнего Востока. Об этом Report заявил эксперт по Ближнему Востоку, аналитик ВВС и редактор газеты The London Post Шахид Гуреши.

По его словам, Иран должен прекратить вмешиваться в дела других государств: "Казненные в Саудовской Аравии были гражданами этой страны, и были осуждены судом по различным обвинениям, включая терроризм и призыв к насилию".

Комментируя разрыв дипотношений с Ираном ряда арабских стран, Ш.Гуреши отметил, что поджог здания посольства Саудовской Аравии вызвало беспокойство у этих стран, напомнив, что, подобное событие произошло в 2009 году, когда демонстранты напали на посольство Пакистана и сожгли флаг.

"То, что некоторые страны отозвали своих послов не идет в пользу Ирана. Совершив поджог посольства Саудовской Аравии, Иран выстрелил себе в ногу", - считает эксперт.

Он также выразил сомнения по поводу того, какие шаги Иран предпримет для того, чтобы изменить мнение о себе. Ш.Гуреши считает, что Иран должен возродить мир со своими соседями, "не экспортируя революции".

"Я думаю, что здравый смысл возьмет верх и две страны примут решение в интересах своего народа", - отметил эксперт.