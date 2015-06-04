Эксперт: Действующий председатель ОБСЕ в ходе визита преследовал цель никого не обидеть - МНЕНИЕ

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Визит в регион действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Сербии Ивицы Дачича можно охарактеризовать если и не дежурным, то по крайней мере малоэффективным, заявил Report политолог Ильгар Велизаде, комментируя итоги визита действующего председателя ОБСЕ в регион Южного Кавказа.

"Образно говоря, сербский министр преследовал цель "раздать всем сестрам по серьгам", никого не обидеть и зафиксировать роль своей страны в решении конфликтных тем в регионе", - сказал эксперт.

Политолог напомнил, что в Баку, учитывая конкретные интересы азербайджанской стороны, И.Дачич предложил посодействовать в освобождении двух азербайджанских заложников - Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, а в Ереване он предпочел больше говорить на абстрактные темы о мире и необходимости продолжения переговорного процесса.

И.Велизаде отметил, что, как минимум, наивно ожидать от Дачича результативных шагов, однако, азербайджанская сторона вправе была рассчитывать, по крайней мере, на то, чтобы Дачич четко зафиксировал свою позицию по вопросу заложников перед официальным Ереваном.

В любом случае у официального Баку были конкретные актуальные предложения по повестке деятельности ОБСЕ в регионе, и он их озвучил.

"Однако по итогам визита Дачича сложилось впечатление, что он лишь собрал все эти предложения и, пытаясь угодить всем, вернулся на родину", - отметил эксперт.

Политолог акцентировал внимание на желании главы сербского МИД в ходе своих встреч "перевести стрелки в сторону развития двусторонних отношений".

"Везде, где он бывал, отмечалась "важность развития двусторонних отношений" и "исключительно дружеский их характер". Как одновременно дружить и с жертвой конфликта и с его виновником Дачич не пояснил", - резюмировал И.Велизаде.