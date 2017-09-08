Эксперт: Выбор Баку для встречи глав военного комитета НАТО и Генштаба России закономерен - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Баку для встречи начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и председателя военного комитета НАТО Петра Павла выбран закономерно, так как политически нейтрален и удобен с точки зрения логистики. Об этом заявил Report заместитель гендиректора Центра изучения стран СНГ (ИАЦ МГУ) Александр Караваев, комментируя встречу, состоявшуюся накануне.

"Альтернативой Баку могла быть Анкара, где Герасимов уже проводил встречи с турецким коллегой, находясь под персональными санкциями ЕС и США. Но Баку выбран закономерно, как наиболее благоприятный с точки зрения политической нейтральности и удобства для логистики - недлинный перелет из Москвы и качественный уровень обслуживания подобных мероприятий. Не будем забывать, что Герасимов уже третий раз в Баку", - заявил А. Караваев.

Политолог напомнил, что в ходе первого визита в апреле 2014 года в Баку В. Герасимов провел заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств СНГ, где обсуждались важные для Москвы вопросы совместной ПВО, соглашения о сотрудничестве в сферах гуманитарного разминирования, обмене геопространственной информации и использования систем спутниковой связи военного назначения, а также вопросы военного планирования до 2020 года.

Второй визит состоялся в феврале 2017 года, где он встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Данфордом.

Александр Караваев

"До этого визита публично не происходило никаких встреч и реальных консультаций между российскими и американскими военными чиновниками, назначенными новоизбранным президентом США. Эти встречи начались в Баку. Впоследствии стало известно, что Герасимов и Данфорд обсуждали создание четырех зон безопасности в Сирии", - отметил эксперт.

Характерно, продолжил А. Караваев, что в Ереване за данный период времени Герасимов был только один раз - в апреле 2016 года на заседании Военного комитета при Совете министров обороны ОДКБ.

Говоря о взаимоотношениях России с НАТО политолог подчеркнул, что холодная война между ними ударила прежде всего по техническим структурам, выполняющим миссию коммуникации. "Заседание Совета Россия-НАТО (СРН) с момента заморозки проходило только на уровне послов", - привел пример А. Караваев.

Коснувшись темы столкновения интересов России и НАТО в регионе Южного Кавказа эксперт напомнил, что Грузия уже интегрируется в НАТО, Армения является российским военным форпостом и участником ОДКБ, а Азербайджан - покупателем военной техники и надежным экономическим партнером, а также участником ряда российских программ военной коммуникации в регионе стран СНГ.

"Азербайджан и Армения в этом плане российский "тыл", который Москве нужно сохранить от внешнего размывания. Проблема в том, что между друзьями России серьезнейший конфликт. Это конечно ослабляет потенциал развертывания российских экономических проектов", - заявил А. Караваев.

Говоря о сотрудничестве Азербайджана и России в сфере ВПК эксперт указал, что Баку интересует продолжение закупок военной техники.