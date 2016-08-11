​Эксперт: Проект "Север-юг" еще больше сближает Азербайджан, Иран и Россию - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан, Иран и Россию объединяет множество вопросов, успешное разрешение которых принесет пользу всем сторонам. Об этом заявил Report азербайджанский политолог Тофиг Аббасов.

"Говорить о каких-то союзах не имеет смысла, потому что в принципе три страны находятся в непосредственной близости друг от друга, граничат и соседствуют. Тут есть очень много общих вопросов, которые объединяют их. Их успешное разрешение позволит привлечь на свою сторону одну общую большую выгоду", - заявил Т.Аббасов.

По словам эксперта, в контексте создания энергетического коридора, о котором заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев, и транспортно-коммуникационного, который соединяет север и юг, можно говорить, что на евразийском пространстве открывается более успешная геоэкономическая конфигурация.

"Сейчас идет стремительный рост на юго-востоке Азии. Это не только Китай, это и Индия, страны, расположенные в южной оконечности Азии, в прибрежной зоне около Индийского океана. В Азии наравне с Европой, западным миром создается новый экономический полюс, растет производственная и потребительская кооперация, обмен. Встал вопрос о том, чтобы найти кратчайшие пути доставки грузов из зоны Индийского океана через Персидский залив, через евразийское пространство, через Азербайджан и Россию в европейском направлении, и в обратном режиме тоже будут идти поставки, потому что там тоже есть потребление, технологии, которые запрашиваются из западного полушария", - добавил он.

По его словам, проект "Север-юг" обещает большие преференции не только поставщикам и получателям, но еще и тем странам, кто занимает позицию в транзите.

"Проект усиливает кооперацию в регионе Каспийского моря. Кроме того, это еще больше сближает государства, которые имеют двусторонние отношения, многосторонние отношения, в данном случае в рамках складывающейся тройки Москва-Баку-Тегеран", - сказал Т.Аббасов.

Политолог выразил мнение, что проведение трехсторонней встречи президентов в Баку по инициативе президента Азербайджана неслучайно, так как это говорит о том, что "азербайджанская политическая элита настроена на закладывание основы прочного и предсказуемого будущего, с другой стороны расширяет пояс взаимодействия и сотрудничества, и, наконец, актуализирует вопрос безопасности в регионе, потому что есть нерешенный вопрос в Нагорном Карабахе, есть проблема в Сирии, Ираке".

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев, пригласив президентов в Баку, предусмотрел условия времени, так как страны начинают не с нуля, и для встречи уже были предпосылки и наработки, заложенный фундамент, как в двустороннем формате, так и в трехстороннем.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, эксперт подчеркнул, что Азербайджан сегодня посылает новые месседжи своим соседям и сообществу о том, что он нацелен на конструктивное взаимодействие. "А Армения в свою очередь думает, как перетащить к себе сирийских армян и заодно крупицы и элементы террористического интернационала", - сказал он.

"Поэтому я думаю, что неслучайно президенты трех стран - Ильхам Алиев, Хасан Рухани и Владимир Путин - говорили о важности вопросов стабильности и упреждения новых эксцессов терроризма в регионе, об активизации деятельности силовых структур и специальных служб в сфере обмена информацией для создания надежного страховочного механизма", - добавил Т. Аббасов.

Он отметил, что происходящие процессы в регионе показывают, насколько важно сейчас политическим и деловым кругами настраиваться на активное действие в этом вопросе. "Однако Армения показывает, как она тормозит общие процессы", - сказал политолог, подчеркнув необходимость наличия у армянского руководства доброй воли для нахождения приемлемого алгоритма решения нагорно-карабахского конфликта.