Эксперт: Президентские выборы в Иране сенсаций не принесли - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Победа действующего президента Хасана Рухани на выборах в Иране означает, что сделанное им в течение последних четырех лет нуждается в продолжении. Об этом Report заявил политолог Тофиг Аббасов, комментируя итоги президентских выборов в Иране.

“Выборы президента Ирана сенсаций не принесли. Сбылись прогнозы аналитиков, которые предсказывали победу Хасана Рухани в первом же туре. Во многом победа этого кандидата дает расшифровку внутриполитической атмосферы в Исламской Республике, а также роли и значения этой страны в региональном раскладе”, - заявил Т. Аббасов.

По его словам, Иран - это страна, которая идет своим курсом и, в принципе, имеет очень ограниченный состав внешних союзников. “Страна вынуждена надеяться только на себя”, - добавил он.

Эксперт отметил, что политически активные силы страны это прекрасно понимают, делая на ставку на парадигму самодостаточности.

“В этом смысле силы, которые сделали ставку на победу Рухани, осознают, что сделанное им в течение последних 4 лет нуждается в продолжении. Рухани в определенном смысле считается мастером компромиссов, и чтобы позиции Ирана после достижения Венского соглашения между Ираном и шестеркой по ядерной программе не подверглись давлению извне, предъявление вотума доверия именно Рухани выглядит наиболее верным и прагматичным выбором национального избирателя”, - резюмировал Т. Аббасов.