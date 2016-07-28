​Эксперт: Политические отношения Азербайджана, России и Ирана достигли лучшего уровня за последние 15 лет - МНЕНИЕ

Москва. 28 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан получит наибольшую отдачу от проекта "Север-Юг", который свяжет Россию и Иран, поскольку в республике могут быть задействованы все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, авиационный и морской. Об этом заявил Report заместитель гендиректора Центра изучения стран СНГ (ИАЦ МГУ) Александр Караваев, комментируя предстоящую встречу президентов Азербайджана, Ирана и России в Баку 8 августа и повестку этой встречи.

"Думаю, наступило время обсудить долгосрочные перспективы сотрудничества, взаимодействия между тремя столицами на мировой арене. Сегодня Азербайджан может стать территорией взаимодействия, своеобразной точкой соприкосновения 2 цивилизаций. Не случайно новая встреча президентов пройдет в Баку. Здесь должно прийти принципиальное понимание возможностей экономического сотрудничества и политического взаимодействия", - заявил А.Караваев.

По его словам, политические отношения между странами достигли своего лучшего уровня за последние 15 лет. В частности, Иран и Россия активно взаимодействуют по решению сирийской проблемы.

"Вместе с тем сейчас наблюдается крайне удачный период российско-азербайджанских отношений. Все наблюдатели прогнозируют сближение позиций трех стран, плюс к ним добавляют еще и Турцию. Если страна окончательно порвет с Западом, то есть большая вероятность альянса Москва-Анкара-Тегеран, при этом Азербайджану отводится роль стратегического связующего звена. Если так, то это будет мощный региональный альянс, способный изменить расстановку сил на Ближнем Востоке на долгие годы", - отметил эксперт.

Коснувшись темы экономического сотрудничества между странами, А.Караваев указал, что основным вопросом тут является вопрос налаживания связей в сфере транспорта.

"По-прежнему основной поток грузов на пространстве Евразии идет из Китая. Спад экономики влияет как на производителей в Китае, так и на потребителей в странах Европы. Поэтому перспективным направлением транспортного коридора "Север-Юг" является Индия. Индийские и иранские морские порты имеют довольно тесную связь, и поток грузов из Индии способен наполнить транспортный коридор в обратном направлении - с юга на север, и в перспективе составить конкуренцию китайским товарам. С севера же на юг планируется направить поток промышленных товаров", - подчеркнул заместитель гендиректора аналитического центра.

По его мнению, шансы на успех реализации проекта "Север-Юг" значительно повысятся, если России, Ирану и Азербайджану удастся привлечь к проекту крупную мировую логистическую компанию. "Большая доля грузопотока также может быть отведена каким-то крупным межгосударственным контрактам", - добавил политолог.

Он выразил мнение, что наибольшую отдачу от проекта получит именно Азербайджан, поскольку здесь могут быть задействованы все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, авиационный и морской.

"Переброска с одного вида транспорта на другой приносит большой доход стране-транзитеру. Кроме того, значительную прибыль будут давать качественные автомобильные дороги", - заявил А.Караваев.