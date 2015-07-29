Эксперт по Ближнему Востоку: Конфликт будет продолжаться, пока заинтересованные силы не найдут компромисса - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ "Турция посчитала теракт, совершенный "Исламским государством" в Сурудже, ударом по своим позициям. До этого Турция также адекватно ответила на сбитие Сирией военного самолета Турции. В этой же ситуации, во-первых, ИГ нанесло удар по территории Турции, во-вторых учло мнение мировой общественности".

Об этом Report заявил эксперт, специализирующийся по вопросам Турции и Ближнего Востока Тогрул Исмаил, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг Турции после теракта ИГ в Сурудже, а также удары Турции по позициям ИГ и курдов в Сирии и Ираке.

По его словам, Турция начала бомбежки позиций ИГ, посовещавшись со своим союзником США, так как курды, на которых ставили раньше американцы, не смогли проявить себя с террористами.

Говоря о проводимых Турцией авиаударах по Сирии и Ираку, эксперт сказал, что с точки зрения международного права это можно считать нарушением суверенитета другого государства: "Но эти территории не контролируются центральными властями, так что в этих моментах Турция действует по международным законам".

Т.Исмаил также прокомментировал удары, которые Турция наносит по позициям Рабочей партии Курдистана. По его словам, оппозиция считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его команда наносят эти удары, чтобы ослабить позиции политического крыла РПК - Партию народов и демократии (HDP) Селахеттина Демирташа, которая обрела большую поддержку после последних парламентских выборов: "Но это не так. Тут надо учесть один фактор, что эти военные действия очень сильно сказываются на экономике. К тому же, опросы показывают, что если в ближайшее время в Турции пройдут выборы, то правящая партия еще больше потеряет позиции".

Эксперт также исключил возможность того, что теракт в Сурудже был спровоцирован самим правительством Турции для дальнейшего нанесения ударов по позициям курдов и ИГ в Сирии и Ираке: "Это исключается. Турция демократическая и не такая кровожадная страна, чтобы пойти на это".

Отвечая на вопрос "возможно ли создание туркменских автономных образований со стороны Турции на территории Сирии и Ирака в противовес курдам", Т.Исмаил сказал, что сейчас по этому поводу сложно что-либо сказать, так как у Турции нет консолидированной политики по этому вопросу. При этом он отметил, что на территории Сирии планируется создать буферную зону, которая будет заселена сирийскими беженцами и контролироваться турецкими войсками. Помимо этого, по неофициальным данным, на территории этих государств будут созданы специальные вооруженные силы, которые будут состоять из туркменов и контролироваться Турцией. Нужны более укомплектованные силы, которые смогут удерживать занятые у ИГ и других террористических организаций территории. ИГ же в свою очередь показало себя жизнеспособной, более взрослой и организованной группировкой. Даже "Аль-Каида" признала ИГ более жестокой организацией.

Говоря о том, как может завершиться возникшая вокруг Турции ситуация, Т.Исмаил, сказал, что тут имеются различные расклады и поэтому предсказать тот или иной итог невозможно: "Нужно знать весь расклад ситуации. К сожалению полной картины некоторых моментов нет. Я могу комментировать лишь по тому, что я вижу. А вижу я то, что грядут серьезные перемены в границах государств и конфликт будет продолжаться до тех пор, пока те силы, которые заинтересованы в этом, не найдут компромисса".