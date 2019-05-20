Эксперт: Пашинян не владеет ситуацией в Армении - КОММЕНТАРИЙ

Премьер-министр Никол Пашинян своими заявлениям о "продолжении революции" в сложных для него условиях усугубляет нестабильность в Армении. Об этом заявил Report политолог Тофиг Аббасов.

"Пашиняновская власть - слабая и не владеет обстановкой в стране. Видя сложное для себя положение Пашинян призывает народ и своих сторонников блокировать здания судов за то, что у него нет правовых рычагов для того, чтобы взять ситуацию под контроль и действовать силой закона. Это очень показательный момент - как только Пашиняну становится трудно, как только он попадает впросак, он заявляет, что революция продолжается", - заявил Т.Аббасов.

По его словам, сами идеи и приоритеты "революции" Пашиняна настолько размыты и неопределенны, что дестабилизация в Армении превращается в константу, в постоянно действующую обстановку.

Эксперт считает, что для нормализации ситуации национальная элита Армении, в первую очередь, должна определиться со своими задачами, которая прекрасно понимает, что "источником всех проблем армянской республики - оккупация Карабаха", однако не решается совершить волевое движение и пойти на компромиссы с азербайджанской стороной.

"В данном случае мне кажется, что тут надо учитывать роль и взрывную мощь карабахского клана, сепаратистов, которые продолжают оказывать расхолаживающее действие на умонастроение элиты. Вот эта платформа сепаратизма, которая угнездилась на азербайджанских землях, все время будет играть роль взрывоопасного материала, потому что надо разом решить эту проблему", - подчеркнул Т.Аббасов.

По мнению политолога, в Армении сложилась критическая ситуация, когда здоровые и умеренные силы в национальной элите должны "дать по зубам" сепаратистам, которые постоянно "бряцают" оружием, и определиться с будущим армянской государственности.

"Так как Кочарян на свободе, то он сейчас будет играть роль - возбудителя спокойствия. Наверняка, он сделает ставку на свои старые возможности и старых сторонников для перехвата власти. Пашинян и его сторонники в состоянии взять обстановку под контроль и предотвратить новый государственный переворот либо теракты, наподобие того, который был в 1999 году в парламенте. Если не противопоставить четкий заслон этим поползновениям, то эта война сепаратистов, мафиозного карабахского клана с национальной элитой, то все это может привести к плачевным результатами и без того в непредсказуемой стране", - резюмировал он.