Эксперт: Падение турецкой лиры вызвано ускорением инфляции

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "Ослабление турецкой лиры против доллара и евро связано с ускорением инфляции в стране".

Об этом заявил Report обозреватель по экономическим и энергетическим вопросам турецкой газеты "Sözcü" Тайлан Беюкшахин.

По его словам, инфляция в Турции подскочила с 1,62% до 12,15% в мае, продемонстрировав самый высокий показатель за последние 5 месяцев:

"Это также самая высокая майская инфляция за последние 15 лет. В июне ожидается рост цен на уровне 14%. Высокая инфляция, представляющая проблему для Турции, оказывает давление на политику правительства до выборов. Многие шаги, которые необходимо предпринять из-за выборов, отложены, но они будут неизбежны после выборов. Принимая во внимание дальнейшее повышение курса, высокую инфляцию и дефицит платежного баланса, Турцию ждет трудный период с экономической точки зрения".