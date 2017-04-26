Эксперт: Отмена финансовой помощи не означает снижение важности Азербайджана для США - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Принимая решение о сокращении или отмене финансовой помощи зарубежным странам, в США учитывали индекс экономического развития этих стран. Об этом заявил Report научный сотрудник Института экономики Российской академии наук (РАН) Александр Караваев, комментируя планирующуюся отмену финансовой помощи Госдепартамента США ряду развивающихся стран, в том числе Азербайджану.

"По большому счету, это чисто внутренняя история - Трамп сокращает госрасходы по многим направлениям. Также нужно учитывать, что с финансирования сняли лидеров СНГ по индексам развития - Казахстан, Азербайджан и темпам роста - Узбекистан, Беларусь, отчасти по этой же причине и Туркменистан", - заявил А. Караваев.

Он также отметил, что выборы на эти страны пал с точки зрения отсутствия спроса на демократию "западного образца", так как эти страны идут свои путем.

"Отчасти, тут еще сыграл роль негативный имидж USAID в этих странах, как покровителя революций. Например, их российский офис в 2012 году свернули именно из-за просьбы российского руководства", - добавил аналитик.

По его мнению, роль институтов развития для Азербайджана теперь играют структуры ЕС, разрабатывающие твининг-проекты, адресные программы на развитие малого бизнеса, отдельные гранты инфраструктурных банков на те или иные целы.

А. Караваев подчеркнул, что отмена финансовой помощи со стороны США не означает снижение важности Азербайджана.

"Место, которое занимает Баку в политике США в Центральной Азии, Афганистане и Ближнем Востоке, стабильно", - считает эксперт.

По словам А. Караваева, сравнивать сохранение программ для Армении и их секвестр для Азербайджана не имеет смысла.

"Для Армении они более насущная необходимость, но после сокращения и для Еревана являются скорее уже формальностью, чем системным влиянием", - считает А. Караваев.

Российский эксперт добавил, что опубликованный изданием Foreign Policy 15-страничный документ является лишь бюджетным проектом госдепартамента США, и Конгресс может снизить размер сокращений.