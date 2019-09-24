Эксперт: От переговоров глав МИД Азербайджана и Армении изначально не ожидалось подвижек - МНЕНИЕ

Сегодня все более важным направлением внешнеполитической активности Николы Пашиняна становится апелляция к армянским общинам западных стран, заявил Report ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя итоги встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке.

"Нынешняя встреча глав МИД Армении и Азербайджана на полях сессии Генассамблеи ООН – событие предельно формальное, "для галочки". От этих переговоров изначально не ждали даже минимальных подвижек, но именно поэтому и срыв мероприятия на фоне таких минимальных ожиданий был маловероятен – новый инцидент на линии соприкосновения, имеется в виду гибель азербайджанского военнослужащего Рамина Абдулрахманова, вряд ли мог привести к отмене встречи", - заявил М.Нейжмаков.

По его словам, сам глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, а позже и пресс-секретарь премьера страны Владимир Карапетян очень осторожно прокомментировали вероятность встречи Алиев-Пашинян.

"В последние месяцы года обычно растет активность государств-посредников, поэтому представители официального Еревана и не исключили вероятность такой встречи полностью. В то же время, встреча премьера Армении и президента Азербайджана могла бы состояться либо как оперативная реакция на какой-то серьезный кризис в зоне конфликта, либо для демонстрации готовности к более интенсивным переговорам - но последний вариант в ближайшей перспективе маловероятен", - подчеркнул российский эксперт.

Он указал, что сегодня все более важным направлением внешнеполитической активности Николы Пашиняна, при этом, ориентированной и на внутриполитическую повестку, становится апелляция к армянским общинам западных стран.

"Скорее всего, в ближайшем будущем он предпочтет акцентировать внимание именно на работе по этому направлению, а к карабахской тематике обращаться в связи либо с преференциями для силовых структур своей страны, либо с ситуацией внутри армянской общины Карабаха накануне смены власти в "НКР". В обоих случаях возможны заявления официального Еревана, которые могут вызывать раздражение Баку, что вряд ли приведет к серьезному кризису, но вероятность встречи Алиев-Пашинян до конца 2019 года это дополнительно снижает", - резюмировал М.Нейжмаков.