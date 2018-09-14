Эксперт: Никол Пашинян не сведущ в политике - МНЕНИЕ

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Озвучивая нелепые заявления, премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет разрушить переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию.

Как сообщает Report, об этом заявил политический эксперт Эхтирам Аширлы.

Он напомнил, что Пашинян, не ограничившись пустыми заявлениями, решил пойти дальше, выступив с обвинениями в адрес Азербайджана: "Тем не менее, глава армянского правительства пытается представить Армению демократической страной, готовой продолжить переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию. Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов, переложив с больной головы на здоровую, попытался обвинить официальный Баку в отсутствии подвижек в переговорах. Но факты – вещь упрямая, хочется того Шармазанову или нет. Никто иной, как Армения и ее премьер Никол Пашинян повинны в отсутствии подвижек. Если премьер-министр страны не видит себя полномочным в ведении переговорного процесса, он тем самым ставит под сомнение легитимность своего правительства.

Видимо, Пашинян не считает себя способным сесть за стол переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, не видит в себе умений ведения дипломатической беседы. А это свидетельствует о политической некомпетентности Никола Пашиняна. Одним словом, премьер-министр страны-оккупанта, не верящий в свои политические способности и умение решить нагорно-карабахский конфликт, всячески пытается отвертеться от встречи с президентом Ильхамом Алиевым, известным на международной политической арене своей успешной внешней политикой".

По мнению эксперта, Н.Пашинян и Э.Шармазанов запамятовали или пытаются выдать себя за таковых. "Это связано с тем, что в международном праве закреплена ответственность Армении за развязывание конфликта и оккупацию. Армении не удастся отвертеться от ответственности до тех пор, пока ею не выполнены требования резолюций Совбеза ООН о выводе армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. А значит, заявления Никола Пашиняна, в которых он не видит Армению стороной переговорного процесса, не имеют никакого значения".