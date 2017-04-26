Эксперт: Не следует ожидать серьезных результатов от встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Армения на предстоящих в Москве переговорах по Карабаху будет ссылаться на итоги парламентских выборов в стране, заявил Report азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя предстоящие 28 апреля переговоры глав МИД Азербайджана, Армении и России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Дело в том, что эта встреча планировалась на конец декабря, однако ее перенесли в связи с тем, что в Армении проходили парламентские выборы. Сама эта встреча интересна тем фактом, что она первая после выборов в Армении", - заявил И.Велизаде.

По его мнению, итоги выборов отразятся непосредственно на самой встрече, так как глава МИД Армении будет ссылаться на итоги парламентских выборов и на общественные настроения в стране в своей позиции.

"Карабахская тема в ходе этих выборов в Армении играла особую роль", - добавил эксперт.

По словам политолога, не следует ожидать каких-либо серьезных результатов от данной встречи, так как стороны не фиксируют желания отходить от занятых ими позиций.

"В частности, азербайджанская сторона абсолютно не удовлетворена ходом переговорного процесса после Санкт-Петербурга. Нас не устраивает, что с процесса фактически снимаются или непоследовательно обсуждаются вопросы деоккупации азербайджанских земель и возвращения беженцев. Противоположная сторона, заручившись поддержкой стран-членов Минской группы ОБСЕ, педалирует вопрос укрепления режима перемирия", - сказал И.Велизаде.

Политолог подчеркнул, что в случае фокусировки переговорного процесса вокруг темы безопасности и мониторинга линии соприкосновения огня, подобный процесс просто теряет свой смысл, так как он конструктивно отходит от той линии, которая была выработана в Вене и Санкт-Петербурге.

"С другой стороны все время говорят о так называемых субстантивных переговорах, когда прогресс должен фиксироваться по всем направлениям и отражаться документально. Позиция Армении - пакетный план - не способствует осуществлению субстантивных переговоров, а разговоры о том, что субстантивные переговоры при доминировании пакетного подхода бессмысленны. Думаю, что в данном случае стороны на встрече будут обсуждать как двигаться дальше в переговорах", - отметил эксперт.