Эксперт: Россия заинтересована в заморозке карабахского конфликта - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Единственным стимулом к решению нагорно-карабахского конфликта является изменение ситуации де-факто на линии фронта.

Об этом заявил Report российский политолог Никита Голобоков, комментируя встречу президентов России и Армении Владимира Путина и Сержа Саргсяна в Сочи, в ходе которой обсуждался и карабахский вопрос.

"В принципе, подобные встречи - и Путина с Алиевым, и Путина с Саргсяном - проходят относительно регулярно. Я не думаю, что на этой встрече были достигнуты какие-то ключевые решения именно по карабахскому конфликту", - заявил Н.Голобоков.

"Пока сейчас какого-то качественного изменения, как это было в апреле 2016 года, не видно", - сказал эксперт.

Политолог считает, что Россия заинтересована в заморозке нагорно-карабахского конфликта из-за близости к южным границам. "Она (Россия - ред.) видит конфликт, как тяжелое наследие лихих 90-х, и заинтересована в заморозке любой ценой. Пока нет каких-либо изменений на линии фронта, баланса сил, как это было в прошлом году, ожидать каких-то изменений в переговорах не стоит", - считает российский политолог.

Говоря о шести принципах урегулирования, озвученных американским сопредседателем МГ ОБСЕ Ричардом Хогландом, эксперт подчеркнул, что ничего нового принципиального не было сказано: "Все это обсуждалось и было озвучено Минской группой ОБСЕ со времен 1995 года".

Комментируя назначение Эндрю Шеффера на пост сопредседателя МГ ОБСЕ от США, Н.Голобоков напомнил, что он занимался урегулированием кипрской проблемы.

"На данный момент ситуация вокруг Северного Кипра является неким идеалом для сторон - все мирно, греки ездят в турецкую часть, турки ездят в греческую часть острова, совместные туристические экскурсии, войны нет, переговоры заморожены, статус неопределенный. Видимо, таким же Северным Кипром и на Западе, и в России хотят видеть Нагорный Карабах, однако подобное не получится по ряду объективных причин", - cчитает политолог.

По его мнению, для проецирования ситуации вокруг Северного Кипра на Нагорный Карабах нет никаких предпосылок.

"Как видно из России, отношения между русскими и украинцами на фоне событий в Крыму и Донбассе намного более теплые и более близкие, чем отношения между армянами и азербайджанцами. Степень ожесточения, к сожалению, дошла до такого уровня, что в принципе иного решения, кроме военного, не имеет", - считает Голобоков.

Наряду с этим эксперт указал, что для полноценного сдерживания конфликта в рамках миротворческой миссии должна быть представлена мощная объединенная группировка, которую сейчас вряд ли себе позволит и Запад, и тем более Россия.

"Если Россия хочет ввести миротворческую миссию в Карабах, то она не вооружала бы одну из сторон очень хорошим, собственного производства оружием. Миротворческая миссия - это некий элемент "приходит лесник и всех мирит", - подчеркнул Н.Голобоков. По его словам, если в случае с Африкой или Сербией расположение миротворческих сил в зоне конфликта было бы эффективным, то в случае с Азербайджаном, который имеет слишком сильную армию, подобный шаг не принесет особой пользы.