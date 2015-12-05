​Эксперт: На встрече СМИД ОБСЕ прозвучали предложения по карабахскому вопросу в преддверии встречи в верхах - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в ходе СМИД ОБСЕ об интересности предложений российской стороны по урегулированию нагорно-карабахского конфликта может стать основой для решения вопроса, заявил Report политолог Ильгар Велизаде.

"Если коротко характеризовать мероприятие СМИД, то оно проходило в условиях серьезной напряженности в Европе по вполне понятным причинам, но оно оказалось по большому счет безрезультативным. Это больше протокольное мероприятие, где стороны зафиксировали свои позиции по основным позиции панъевропейской безопасности", - заявил И.Велизаде.

Коснувшись темы Азербайджана, обсуждаемого в ходе СМИД, эксперт указал, что интересные моменты связаны с заявлением министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова о том, что на предложение российской стороны достаточно интересно для Азербайджана и требует внимательного отношения.

"Мы можем догадываться, что эти предложения готовились на протяжении нескольких месяцев. Можно предположить, что речь идет о выводе армянских войск с оккупированных территорий, о возвращении беженцев, однако это предложение увязывается, прежде всего, с вопросами обеспечения безопасности армянам, проживающих в Нагорном Карабахе", - сказал он.

По его мнению, такая оценка азербайджанской стороны российских предложений может стать основной для переговорных процессов.

Коснувшись темы участия МГ ОБСЕ в обсуждении российских предложений, И.Велизаде подчеркнул, что любые выдвигаемые предложения по нагорно-карабахскому конфликту обсуждаются в конечном счете в формате Минской группы ОБСЕ.

"Мы можем говорить о том, что эти предложения согласовывались с азербайджанской и армянской стороной, но окончательного согласования в формате Минской группы пока нет. Согласование должно произойти после того, как предложения будут озвучены на возможной встрече президентов.

Речь пока идет о рабочих предложениях, которые еще согласовываются министерствами иностранных дел Азербайджана и Армении для последующего их внесения в протоколы. Думаю, все будет оформлено на встрече в верхах, которая может состояться до конца года", - резюмировал он.

В свою очередь политолог Тофиг Аббасов акцентировал свое внимание на заявлении главы МИД Азербайджана в ходе встречи с директором БДИПЧ ОБСЕ Майклом Линком о том, что европейская структура допускает несправедливость в отношении Азербайджана, ярким проявлением которого стал отказ направить на парламентские выборы 1-го ноября наблюдательную миссию.

Эксперт назвал характерным тот факт, что М.Линк, внимательно выслушав азербайджанского, заверил его, что БДИПЧ ОБСЕ не собирается сворачивать взаимодействие с Азербайджаном. "Это означает, что в скором времени отношения Азербайджана с этой структурой могут выйти на качественно высокий уровень, и для этого необходимо быстро налаживать прежний формат взаимодействия, а потом и расширить его", - дополнил Т.Аббасов.