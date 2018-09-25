Эксперт: На встрече глав МИД в Нью-Йорке не стоит ждать подвижек, учитывая резкие заявления Пашиняна

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Вряд ли стоить ожидать от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке особых подвижек в вопросе нагорно-карабахского урегулирования.

Об этом Report заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя предстоящую встречу Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна на полях Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября.

"В начале осени активность международных посредников по Нагорному Карабаху, как правило, возрастает. Следующий пик их активности, обычно, наблюдается в конце года. На этом фоне сторонам конфликта с точки зрения поддержания своего международного имиджа также выгоднее демонстрировать готовность хотя бы к "переговорам о переговорах" - предстоящая встреча Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в эту тенденцию прекрасно вписывается", - заявил М.Нейжмаков.

По его словам, в то же время, премьер Армении Никол Пашинян вынужден по-прежнему действовать в режиме предвыборной кампании – "показательно, что, встречаясь с представителями армянских общин в США, он вновь напомнил о необходимости досрочных парламентских выборов в своей стране".