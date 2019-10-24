Эксперт: Задача нового министерства - отладка экономического блока азербайджанской власти - КОММЕНТАРИЙ

Главными задачами обновленного министерства экономики во главе с Микаилом Джаббаровым станут развитие товарного производства внутри Азербайджана разного профиля и максимальное извлечение прибыли из вывода подобных товаров на экспорт. Об этом заявил Report научный сотрудник Института экономики РАН, российский эксперт Александр Караваев.

"Здесь же важно не только само изменение минэкономики и слияние его с минналогов и госкомитетом по работе с имуществом, тут важно, что этот блок стал как бы "кабинетом в кабинете". То есть с назначением Шахина Мустафаева на должность вице-премьера получается так, что возникает целая экономическая структура, эдакая структура реформ во главе с вице-премьером, который олицетворял собой разные подвижки за последние годы, направленные на повышение эффективности азербайджанской экономики и ее системной перестройки производства в сторону ненефтяной продукции", - заявил А.Караваев.

По его словам, в обновленном кабмине вопросами развития экономики страны до 2024 года будут заниматься как раз те люди, которые являются авторами стратегических документов, "дорожных карт" экономического развития Азербайджана.

Комментируя назначение Микаила Джаббарова на пост министра экономики, эксперт указал, что по резюме министра, и по его службе в целом видно, как он "смог отформатировать минналогов и минобразования".

"Здесь же в его задачи будет входить комплексная отладка всего экономического блока азербайджанской власти, потому что тут речь идет не просто о правительстве, а в целом об азербайджанской экономике, в сторону того, чтобы непосредственно под контроль были взяты как доходы бюджета, так и расходы, и все это было подчинено одному-единственному ведомству", - подчеркнул он.

По словам российского эксперта, подобная реформа и отладка экономического блока в целом является крайне необходимой вещью, так как через подобные этапы проходили "все крупные страны и страны с экономикой, который как бы нацелены на системный дальнейший рост".

"Например, по тому, как несколько лет назад из ведения МИД Азербайджана перевели институт торговых представителей в министерство экономики. Буквально, за последние два года сформировалась целая сеть торговых представителей в разных странах. И это очень серьезный инструмент в рамках минэкономики, который позволяет акцентироваться на расширении экспорта. Это очень важный момент, так как получение несырьевых доходов - это совместное и синхронное действие двух инструментов. Это, в первую очередь, развитие товарного производства внутри страны разного профиля, разного уровня, разной степени переработки во множестве отраслей, включая совершенно новое, нетипичное для Азербайджана, а другая часть - это максимальное возможное извлечение прибыли из вывода этих товаров, произведенных в этой стране на экспорт", - сказал А.Караваев.

"Вот собственно говоря это одна из генеральных задач, которая уже поставлена перед министерством и будет решаться, начиная с этого момента", - считает российский эксперт.