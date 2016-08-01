Российский эксперт: Любое массовое движение в Армении имеет внешнюю природу и источник - МНЕНИЕ

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ "Армян на улицы в первую очередь выгнала безысходность, не только политическая, которая в Армении существует давно, но и социальная и экономическая". Об этом Report заявил российский политический аналитик Олег Кузнецов, комментируя итоги захвата патрульно-постовой службы в Ереване и его последствия.

"Большинству армян в стране делать нечего, у них нет конкретной возможности самореализоваться", - считает эксперт.

Политолог выразил мнение, что политические оппоненты Сержа Саргсяна пытаются разыграть национальную карту, Саргсян же "позиционирует себя как сторонник стабильности и поборник традиционных армянских ценностей". "В менталитете армян всегда борются два начала - бунтарское и рабское, борьба между этими двумя началами в психологии называется конфликтом идентичности", - сказал он.

Эксперт выразил мнение, что перспектива уступок армянского руководства в вопросе нагорно-карабахского конфликта является одним из раздражающих факторов, но не главным.

Политолог указал также на тот факт, что если группа в 30 человек вооружается, разрабатывает план и захватывает комплекс зданий полка ППС полиции, а спецслужбы Армении об этом ничего не знают, это свидетельствует о системном кризисе в этой стране. "Серж Саргсян как никто другой прекрасно понимает это, поэтому он никогда ни при каких условиях на имитацию мятежа или переворота не пойдет", - подчеркнул О.Кузнецов.

Говоря о возможном влиянии сил извне на последние события в Ереване, политолог указал, что Армения - специфическая страна и в отношении нее нет возможности точно сказать, кто ей управляет - власть, избранная населением, или внешние центры силы, находящиеся в диаспоре.

По его словам, Серж Саргсян - это не самостоятельная фигура, а марионетка, как и все политики Армении. "Поэтому скажу так: любое массовое движение в Армении имеет внешнюю природу и источник. Так было всегда в истории, армяне всегда были чьим-то инструментом, и теперь, когда они оказались предоставлены сами себе, одна часть армян является инструментом, скажем, России, вторая - США, вот и они борются друг с другом", - cчитает аналитик.

Говоря о возможном влиянии событий на процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, политолог указал, что происходящее дает дополнительный козырь Саргсяну в деле затягивания решения вопроса о мирном возвращении оккупированных территорий Азербайджану.

"У него появилось реальное доказательство того, что любая, даже мизерная, подвижка на этом пути грозит стабильности его политического режима. Вполне очевидно, если Саргсян будет отстранен от власти радикальными националистами, то переговорный процесс прекратится в одностороннем порядке, поэтому для всех, в том числе и для Баку, сегодня выгодно сохранение за ним власти в Ереване. Саргсян прекрасно понимает это. И он будет юлить, чтобы выторговать лично себе как можно больше преференций", - резюмировал О.Кузнецов.