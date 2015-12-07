​Эксперт: Конституционный референдум в Армении обеспечил еще один президентский срок Саргсяну - МНЕНИЕ

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Целью этого конституционного референдума по переходу к парламентскому правлению было сохранение правящего карабахского клана у власти в Армении.

Об этом заявил Report научный сотрудник Института прав человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ризван Гусейнов, комментируя итоги конституционного референдума в Армении.

"Уже заранее у экспертного сообщества было такое мнение, что целью этих выборов является вовсе не придание каких-то демократических устоев существующему в Армении строю, а сохранение правящего клана карабахского, чтобы они остались у власти", - заявил Р.Гусейнов.

По его словам, лимит Сержа Саргсяна в участии президентских выборах уже исчерпан - он уже дважды был президентом, и "ему оставался только один шанс - изменить посредством референдума конституционный строй в стране".

Научный сотрудник НАНА указал, что в этом голосовании могли принять участие 1,6 млн избирателей, а на избирательные участки должны прийти минимум 50% для того, чтобы референдум состоялся.

"К вечеру была всего 37% явка, но перед закрытием участков появилась интересная цифра - 50,05% избирателей явились на выборы и отдали свои голоса. При этом, что интересно: около полмиллиона голосов - это мертвые души, то есть это люди, которые числятся в Армении, но которые работают в России, Украине, Турции и других странах. Их голоса используются со стороны властей", - сказал Р.Гусейнов.

Наряду с этим эксперт указал, что прямо в преддверии референдума в Армении были приняты индивидуальные идентификационные карты, которые были розданы около 180 тысяч гражданам.

"Что интересно, по этим картам можно голосовать сразу не нескольким участкам без привязки к прописке, то есть еще нет механизма отслеживать, где проголосовал избиратель. Эти два момента - полмиллиона мертвых душ и идентификационные карты 180 тысяч штук - позволяют реализовать "карусель", что, видимо, и было сделано", - считает научный сотрудник НАНА.

Р.Гусейнов добавил, что в армянском парламенте заранее поставлены фигуры, которые являются членами карабахского клана. "Фактически, большинство армянских депутатов - это люди властей. Учитывая большой опыт армянской стороны, понятно, что никакого труда не составит манипулировать "карманными" депутатами, которые привязаны к конкретным олигархам во властных структурах", - сказал он.

Эксперт выразил мнение, что президент Серж Саргсян не может действовать самостоятельно, так как он серьезно связан как с российской стороной, так и диаспорой за рубежом, в том числе в США.