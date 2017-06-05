Эксперт: Катар отказывается следовать в фарватере саудовской политики - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Cтоль резкий шаг арабских государств в отношении Катара практически сразу после саммита, состоявшегося в Саудовской Аравии, показывает насколько глубоки противоречия между странами этого региона". Об этом заявил Report политолог Тофиг Аббасов, комментируя разрыв дипломатических отношений Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Йемена, Египта, Ливии и Йемена с Катаром.

"Невзирая на разницу в геополитическом весе - Саудовская Аравия более мощная страна, чем Катар, но по своим финансовым возможностям, по своему влиянию и по своим дипломатическими связями с внешними акторами, Катар составляет конкуренцию Эр-Рияду. Доха в этом смысле проводит более внятную и мягкую политику для того, чтобы заручиться поддержкой внешних сил, и, во-вторых, пытается застолбить за собой статус влиятельного игрока в регионе, потому что регион очень чувствительный и богатый и играет важную коммуникативную роль", - заявил Т. Аббасов.

Он напомнил, что в Персидском заливе сегодня осуществляется весомая часть мировой нефтедобычи и реализуется ряд перспективных проектов для усиления региональной инфраструктуры, создаются благоприятные условия для экономического взаимодействия зоны Персидского залива с внешним миром.

"В этом отношении Катар действует более мобильно, чем Саудовская Аравия. Та же Аравия повязана на внутрийеменском конфликте, у нее очень большие расходы, есть большие проблемы с Ираном и Оманом, другими странами", - отметил политолог.

Т. Аббасов выразил мнение, что Катар отказывается следовать в фарватере саудовской политики и поэтому проводит свою самостоятельную линию.

"В данном случае я полагаю, что сближение Катара с Ираном играет тут очень немаловажную роль в контексте оказания негативного влияния на отношения с Саудовской Аравией и с ее ближайшими партнерами-союзниками. Есть еще смысл вспомнить, что несколько лет назад была попытка государственного переворота в Катаре, после которого катарские спецслужбы и правящий дом обвинили в нем Саудовскую Аравию, - сказал эксперт.

По его словам, Катар также хочет занять свою позицию на нефтегазовом рынке и имеет для этого соответствующие предпосылки.

"Саудовская Аравия и Катар постоянно наступают друг другу на пятки и никак не могут найти политический консенсус. В перспективе так и будет продолжаться", - добавил Т. Аббасов.

По мнению эксперта, с учетом сложившихся обстоятельств Саудовская Аравия уже не тянет на статус регионального лидера и ей придется потесниться.