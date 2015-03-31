Мустафа Хашим: Конфликт в Йемене может стать затяжным - МНЕНИЕ

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Конфликт в Йемене может стать затяжным. Об этом Report заявил египетский эксперт, обозреватель Deutsche Welle Мустафа Хашим.

"Операция "Решительный Шторм" проводится Саудовской Аравией, поскольку если хуситы возьмут страну под свой контроль это будет означать, что лояльные Ирану силы окажутся у границ с Саудовской Аравией, что создаст проблемы внутри страны", - считает эксперт.

По его словам, война в Йемене займет много времени и потребует наземной операции: "Хуситы прячутся среди мирных жителей, а также устанавливают свою противовоздушную артиллерию в местах проживания мирных граждан. Это, в свою очередь, окажет негативные последствия для Саудовской Аравии и коалиции, повлечет за собой тяжелые потери, а в случае бомбежки позиций хуситов, приведет к потерям среди гражданских лиц, тем самым симпатия к хуситам возрастет. Коалиция же этой операцией хочет заставить хуситов прийти к диалогу. Поэтому они стараются блокировать хуситов в экономическом и военном плане, а также перерезать их пути снабжения".

По мнению эксперта, в свою очередь поддерживающий хуситов Иран заинтересован в затягивании конфликта в Йемене, чтобы расчленить коалицию: "Иран также будет оказывать давление на силы коалиции с другого фронта - Сирии, оказывая поддержку Башару Асаду".

М. Хашем считает, что конфликт в Йемене может сказаться на ценах на нефть, однако не окажет большого влияния на экономики стран Персидского залива, которые зависят от добычи нефти: "Если Баб-эль-Мандебский пролив будет взят под контроль хуситов, это может привести к росту цен на нефть, так как с другой стороны Иран контролирует Ормузский пролив. При этом продолжающийся конфликт в Йемене приведет к тому, что страна лишится своих нефтяных доходов".