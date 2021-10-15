Эксперт: Азербайджан добился впечатляющих успехов по восстановлению освобожденных земель

"Предложение стран членов организации Движения Неприсоединения о продлении статуса председателя Азербайджану ещё на год говорит прежде всего о большом доверии со стороны участников организации".

"Предложение стран членов организации Движения Неприсоединения о продлении председательства Азербайджана ещё на год говорит прежде всего о большом доверии со стороны участников организации".

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов.

Михайлов считает, что Азербайджан продемонстрировал всему миру , что страна не являющаяся членом ни одного военного союза, может быть сильной и самостоятельной. Эксперт отметил, что даже после победы Азербайджана в Отечественной войне экономика страны не сильно пострадала от затрат на боевые действия и, более того, Азербайджан уже за год показал впечатляющие успехи по восстановлению освобожденных земель, разрушенных в результате многолетней оккупации. Подобное, как заметил Михайлов, является большим примером для многих стран.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев, одобрив предложение о создании панели высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19 фактически дополнительно подтвердил свои же инициативы по этому направлению. Напомню, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин ранее уже затрагивали подобную инициативу только регионального масштаба для начала, когда активно обсуждались совместные действия наших стран по созданию единого центра реагирования на санитарно эпидемиологические угрозы среди стран участниц СНГ",- сказал Михайлов.

"Я буду недалек от истины если скажу, что до того момента как Азербайджан стал председателем в организации, о ней не так часто было слышно на мировой арене. Но благодаря опять же громкой победе Баку в карабахской войне, как о самой стране, так и её лидере активно заговорили не только на официальных саммитах, но и в мировом закулисье... Можно говорить не столько о том, как Азербайджан стал узнаваем после того как возглавил организацию , но и сама организация получила более широкую узнаваемость после того, как весь мир увидел, на что способна страна под руководством Ильхама Алиева",- резюмировал российский эксперт.