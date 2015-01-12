Брайза: Для Турции важно сыграть активную роль в борьбе против ИГИЛ

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Я думаю, что ИГИЛ серьезно ослабло и будет вытеснено со своих территорий, захваченных прошлым летом. Однако, оно далека от того, чтобы быть уничтоженным".

Об этом Report заявил бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, ныне эксперт Международного центра защиты и обороны в Таллине Мэтью Брайза, комментируя вопрос по поводу недавно активизировавшихся авиаударов международной коалиции и правительственных сил Сирии и Ирака по позициям террористической группировки "Исламское государство".

По его словам, для того, чтобы победить ИГИЛ потребуется больше, чем один год, однако, эксперт отметил, что верит в то, что этот момент настанет.

При этом, М.Брайза отметил роль Турции в борьбе против радикалов. По его мнению, для Турции "важно сыграть активную роль в борьбе против ИГИЛ, иначе террористы достигнут своих целей по внедрению своей ненависти и варварства в саму Турцию, либо же в другие страны региона".

"Так же как и остальные исламисты, ИГИЛ ищет возможности заменить светские законы по всему миру на шариатские. Полная победа над ИГИЛ и другими враждебными исламистскими группами требует, чтобы люди со всего мира, будь то мусульмане, христиане, евреи, буддисты, индуисты, езиды или атеисты, отвергли полную ненависти идеологию, которая радикализирует религиозные верования в экстремистские. Эта идеология - не религия, это трансформация религии любви и мира в средневековую политическую идеологию ненависти и жестокости", - считает М. Брайза.