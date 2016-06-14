​Эксперт: От теракта в Орландо из кандидатов предвыборной гонки в США больше выиграет Дональд Трамп - МНЕНИЕ

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп после инцидента в Орландо получит лишние аргументы в своем жестком подходе к мусульманам и к более жестким мерам в отношении них. Об этом заявил Report научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин, комментируя возможные последствия расстрела 50 человек в клубе в американском штате Орландо на предвыборную гонку в США.

"То что это событие уже является главной темой предвыборной гонки, стало очевидно после того, как Трамп сделал свое заявление. Вслед за его достаточно таким жестким заявлением и требованием от Обамы признать это террористическим актом в том числе и от Хиллари Клинтон - конкурентки от Демократической партии - стало ясно, что ставки этого события действительно подняты очень высоко", - заявил С.Притчин.

По его мнению, президент США Барак Обама избегает всячески освещения случившегося, так как признание произошедшего террористическим актом будет означать, что его администрация в конце его восьмилетнего срока так и не смогла побороть терроризм, тем более в США в первую очередь.

"Кроме того, на такой минорной ноте Бараку Обаме не хотелось бы уходить", - подчеркнул научный сотрудник.

По его мнению, кандидат в президенты Хиллари Клинтон также попытается замять случившееся, так как в свое время в команде Б.Обамы она долгое время была госсекретарем, в том числе отвечала за борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.

"Произошедшее окажет очень серьезное влияние на будущее внутренней политики страны", - сказал эксперт.

Говоря о том, кто больше всего из кандидатов США выиграет от случившегося, С.Притчин отметил, что, в принципе, основным бенефициаром является Дональд Трамп, у которого теперь появляются лишние аргументы в его жестком подходе к мусульманам и к более жестким мерам в отношении них, в том числе и для тех, кто переезжает в США.

Комментируя вопрос о возможном ограничении на ношение или продажу оружия в США после инцидента, аналитик отметил, что в США подобная стрельба происходит регулярно, что в той или иной степени поднимает вопрос о запрете оружия.

"Но как мы всем знаем, что производство и продажа огнестрельного оружия привносит очень серьезный вклад в ВВП США. Понятно, что производители оружия имеют очень серьезные лоббистские связи и любые попытки поднимать вопрос о том, чтобы запретить продажу, использование огнестрельного оружия частными лицами тут же наталкивается на огромные противодействия как профсоюзных организаций, так и лоббистских структур. Если мы посмотрим на историю США, то они строились вокруг защиты частной собственности, в том числе и посредством оружия, когда люди приезжали, осваивали территорию и имели оружия у себя дома, чтобы иметь возможность себя защитить", - подчеркнул он.

Говоря о проблеме безопасности в контексте произошедшего, научный сотрудник отметил, что налицо очень непредсказуемый и опасный для всего мирового сообщества пример того, как террорист-одиночка, которого невозможно отследить, убивает сразу 50 человек.

"Отследить приготовления с точки зрения безопасности такого одиночки к теракту, который может носить вот такой страшный характер в США - когда 50 человек убито, практически столько же ранено - сегодня невозможно", - подчеркнул политолог.

Он отметил, что очень сложно обеспечить безопасность повсеместно, так как для этого практически любое людное место придется оснащать современным оборудованием слежения и расставлять там людей, которые умеют применять оружие в толпе. "Это очень серьезный вызов для сообщества", - отметил эксперт.