Политолог: Франция пытается оживить переговоры вокруг Карабаха посредством смены сопредседателя - МНЕНИЕ

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Назначение нового сопредседателя знаменует активизацию Франции в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил Report политолог Ильгар Велизаде, комментируя назначение нового сопредседателя от Франции в Минской группе ОБСЕ Стефана Висконти.

"Кроме самой ротации, этот вопрос связан с тем, что все-таки в последнее время Франция демонстрирует определенную активность в этом процессе", - заявил И.Велизаде.

По его словам, на сегодняшний день на повестке дня в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта стоит встреча президентов Азербайджана и Армении, которая анонсировалась еще летом.

"Однако, те процессы, которые произошли в те месяцы, в частности политические пертурбации в Армении, отодвинули эту встречу на неопределенный срок, но она в плане есть", - сказал он.

Эксперт выразил мнение, что подобной сменой страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ пытаются сегодня хоть как-то оживить переговорный процесс и приложить усилия для его активизации. "Каждый старается при этом реализовать свои какие-то цели", - добавил он.

И.Велизаде подчеркнул, что назначение знаменует собой активизацию роли Франции в урегулировании.

"Однако, какие будут подвижки в процесс, все будет зависеть от нового сопредседателя, его деятельности, а также ситуации вокруг самого процесса урегулирования конфликта. Все это покажет время", - сказал он.