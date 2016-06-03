Историк: В случае раскола ЕС армяне могут предъявить претензии к Германии, потребовав компенсаций

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В случае раскола ЕС, который предрекают некоторые аналитики, армяне могут предъявить претензии к Германии по вопросу "геноцида армян", потребовав компенсаций, заявил Report историк и политический аналитик, кандидат исторических наук Олег Кузнецов, комментируя признание "геноцида армян" немецким бундестагом.

"Этнические чистки" сопровождали все войны в Европе на протяжении ХХ столетия. Первыми на себе все их "прелести" испытали турки и болгары во время 1-й и 2-й Балканских войн 1912-1913 годов, поэтому "изобретателями" геноцида являются не турки или немцы, а сербы, греки и румыны", - заявил О.Кузнецов.

Он напомнил, что в 1915 году османы, стремясь обезопасить свои тылы накануне начала военно-морской Дарданелльской десантной операции Антанты, решили изолировать могущие оказаться неблагонадежными элементы, не только армян, но и греков, а поступили они с ними так, как те, особенно греки, поступали с османами двумя годами раньше.

"Сегодня нет смысла выяснять, кто во время Первой Мировой войны был виноват больше, это - тупиковый путь", - подчеркнул историк.

О.Кузнецов также напомнил, что Турция и Германия в годы той войны были союзниками, а значит Германия должна разделить часть ответственности перед армянами. По его словам, тема ответственности в вопросе "геноцида" стала новым трендом для политической дискуссии, однако она ни к чему не приведет, хотя и может "дать пищу для досужих разговоров" на несколько лет вперед.

По его мнению, в случае, если армяне выдвинут свои претензии еще и к Германии, то о теме "геноцида армян" можно будет забыть, так как немцы воспротивятся вопросу выплаты компенсаций по причине ответственности и постараются "задвинуть этот вопрос".

"Хотя в обозримом будущем этот вопрос может всплыть вновь, если раскол ЕС, который некоторые аналитики предрекают, все-таки состоится. Тогда в условиях хаоса у армян появится новая жертва, в горло которой они смогут вцепиться зубами, раз уж Турция на протяжении целого века оказалась им не по зубам. В любом случае, армянский истеблишмент нарисовал для себя новую карту, которую всегда может подкинуть в колоду мировой геополитики. Состоится это или нет, - гадать сложно, но карта уже есть, и это - очевидный факт, от чего не менее интересный в своей непредсказуемости", - указал аналитик.

Говоря о проведении параллелей и связи между признанием "геноцида армян" немецким бундестагом и установлением памятника Гарегину Нжде в Ереване, историк подчеркнул, что это все является плодом фантазии и иронии.

"Надо быть реалистами и понимать, что создать монументальную скульптуру из бронзы за две недели физически невозможно. В свою бытность на государственной службе в России я курировал сооружение одного подобного по масштабам монумента, которое длилось три года. По опыту знаю, формулируется и реализуется законотворческая инициатива, обычно она занимает от полугода до года. Поэтому ни о каком намеренном совпадении в событиях не может быть и речи. Как пишут в титрах к американским фильмам, все совпадения являются случайностью", - резюмировал он.