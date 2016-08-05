​Эксперт: Доминирующей темой встречи президентов Азербайджана, России и Ирана будет проект "Север-Юг" - МНЕНИЕ

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Тема урегулирования нагорно-карабахского вопроса будет поднята в ходе встречи президентов Азербайджана, Ирана и России, но вряд ли будет доминирующей.

Об этом заявил Report азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя предстоящую 8 августа в Баку встречу президентов Азербайджана, России и Ирана.

"Встречи, которые состоятся 8 августа в Баку, зиждятся на интересах трех сторон - Азербайджана, России и Ирана - в контексте реализации имеющихся пятилетних договоренностей, в частности, в развитии коридора "Север-Юг"", - заявил И.Велизаде.

Он напомнил, что соглашение по проекту было заключено еще в 2010 году, однако всякий раз различные обстоятельства не позволяли этому соглашению быть реализованным в полной мере.

"С приходом к власти Рухани и с изменением ситуации вокруг ядерной программы Ирана, а также с учетом переориентации России на сотрудничество со странами Востока, активный поиск Москвы новых партнеров в регионе заставил Азербайджан, Россию и Иран иначе смотреть на ситуацию и форсировать этот проект", - отметил эксперт.

Коснувшись темы выгоды для всех стран, политолог указал, что, в частности, для России данный проект имеет большую важность, поскольку он позволяет ей через Азербайджан и Иран выйти в страны Индийского океана - "это и арабские страны, и Индия, и Пакистан, который, кстати, недавно вошел в ШОС".

"Активизация сотрудничества с этим регионом, особенно в нынешних условиях, приобретает принципиальное значение для России. Поэтому доминирующей темой на предстоящей встрече будет проект "Север-Юг", - сказал И.Велизаде.

Говоря об Иране, он подчеркнул, что сегодня Тегерану нужны рынки и связи.

"Для Ирана при согласовании выгодных транзитных условий нужно выходить на европейские рынки, на тот же российский рынок самым кратчайшим путем - через железные дороги Азербайджана", - добавил политолог.

По его словам, Азербайджану же в первую очередь данный проект выгоден с точки зрения развития транспортного потенциала, а также расширения торговых связей со странами арабского мира через Иран на фоне активизации отношений со странами Персидского залива.

"В данном проекте есть совершенно конкретные, практические экономические интересы всех стран. Все страны в последнее время столкнулись с резким падением цен на нефть, в результате чего их доходы от нефти сократились. Появилась необходимость во внешних и других поступлениях. Поэтому проект выгоден, он на руку всем трем странам", - отметил эксперт.

Однако, продолжил он, для полной реализации проекта "Север-Юг" необходимо наличие политических условий, одним из которых выступает стабильность в регионе, в частности, минимизация рисков терроризма как в Азербайджане, так и на Северном Кавказе, и в Иране.

"Тема карабахского урегулирования, которая будет поднята азербайджанской стороной, как возможные риски для реализации проектов, также будет рассмотрена, однако не будет доминирующей. В контексте обеспечения безопасности проекта она станет очевидной", - указал И.Велизаде.

По его словам, в ходе предстоящей встречи президентов Турции и России на следующей неделе в Сакт-Петербурге тема карабахского урегулирования также будет обсуждаться в контексте отношения стран существующим проблемам и конфликтам в регионе.

"Тема Карабаха также займет первое место во время встречи президентов России и Армении, поскольку нынешняя внутриполитическая ситуация в Армении в значительной степени обусловлена ее поражением в ходе апрельских событий. Без определения отношения России и Армении к вопросу Нагорного Карабаха сложно говорить о характере взаимодействия между этими странами в большой перспективе. Россия заинтересована в разрешении карабахского конфликта, так как это деблокирует Армению, и в случае налаживания более тесного отношения с Турцией деблокада Армении поможет связать проект "Север-Юг" с Турцией через Армению", - резюмировал политолог.