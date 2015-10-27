Эксперт: Для России важно урегулировать конфликты на Южном Кавказе с учетом геополитической обстановки - МНЕНИЕ

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ "Российская Федерация всегда стремилась к урегулированию, как проблемы Нагорного Карабаха, так и отношений между официальными Баку и Ереваном", - заявил в интервью Report военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Александр Перенджиев.

"И в любое время, в любой политической обстановке для официальной Москвы всегда было важно поддержание диалога между Азербайджаном и Арменией в целях установления между двумя государствами добрососедских отношений на основе принципа взаимного уважения", - заявил А.Перенджиев.

Он напомнил, что страны "Большой семерки" неоднократно высказывались за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, в частности, приводя в пример совместное заявление президентов трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - США, России и Франции - о необходимости приложить все усилия для окончания конфликта.

"Поэтому для России всегда было важным урегулирование конфликтов на Южном Кавказе, важно и теперь. Важно будет и в дальнейшем, при любой складывающейся для России геополитической обстановки", - подчеркнул военный эксперт.

Комментируя поставку оружия и техники российской базе в Гюмри со стороны Москвы, доцент кафедры отметил, что в данном случае происходит обеспечение вооружением и военной техникой не армянской армии, а воинской части ВС России – 102 военной российской базы.

"Это не может быть никаким сигналом для руководства Азербайджана, так как вооружение, в основном, связано с функционированием объединенной системы ПВО государств-участников СНГ", - сказал он.

По его словам, несмотря на то, что официальный Баку не является участником данной системы, тем не менее военнослужащие России в Гюмри обеспечивают противоракетную и противовоздушную оборону и в интересах Азербайджана.

Говоря в целом о поставках российского оружия и в Азербайджан, и в Армению, военный политолог А.Перенджиев отметил, что подобная система обеспечения вооружением и военной техникой косвенно способствует взаимному сдерживанию конфликтующих сторон.