Эксперт: Деятельность Мецаморской АЭС угрожает не только Азербайджану, но и всему региону - МНЕНИЕ

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Армянские власти сегодня в открытую угрожают Азербайджану, заявляя о наличии атомной бомбы, которая может быть использована в качестве "оружия возмездия". Об этом заявил Report азербайджанский эксперт Тофиг Аббасов, комментируя возможное повторение Чернобыльской трагедии на Мецаморской АЭС в Армении.

"Исключать повторения Чернобыльской трагедии на базе Мецаморской АЭС в Армении с учетом того, что она сама по себе архаична, нельзя. Дело в том, что за Чернобыльскую и Мецаморскую АЭС ответственность несет Росатом, под началом которого проектировались эти станции еще в советское время и эксплуатировались в специальных режимах", - считает Т. Аббасов.

По его словам, армянские власти сегодня манипулируют общественным мнением не только у себя в стране, но и вовне, заявляя о наличии так называемой "грязной бомбы": "Мы видим, что, судя по всему, это было целью, ради которой была восстановлена деятельность Мецаморской АЭС. Хотя официальный Ереван заявил, что из-за блокады Азербайджана и Турции Армения испытывает большие трудности в энергообеспечении, поэтому вынуждена была расконсервировать эту станцию, которую в свое время как раз таки из-за технологических исков была и закрыта".

Т. Аббасов также напомнил об апрельских событиях 2016 года, когда армянская сторона получила сокрушительный удар от азербайджанской армии и вынуждена была отступать, после чего бывший премьер-министр Армении Грант Багратян в парламенте страны "с пеной у рта" доказывал, что армянская сторона обладает атомной бомбой и в случае необходимости может применить ее против Азербайджана.

"Мы тут видим абсолютно неадекватное мышление, одержимое состояние элиты этой страны, которая еле-еле добилась восстановления отжившей свое атомной станции. Сейчас она воспроизводит новые вызовы, ставит мировое сообщество перед фактом, что у нее есть оружие "возмездия", которым она может воспользоваться против Азербайджана, на которую она сама же напала в начале 90-х годов прошлого столетия", - заявил эксперт.

По его словам, наряду с упомянутыми угрозами атомная электростанция также угрожает экологии не только самой Армении, но и сопредельных стран - Турции, Ирану, Азербайджану, Грузии.

"Не очень радостная, неопределенная картина вокруг Мецаморской АЭС ставит много вопросов на повестку дня. Это актуальный и не риторический вопрос, потому что такими технологиями не шутят, это очень серьезно", - резюмировал политолог.