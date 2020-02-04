Российский эксперт: Баку - площадка для решения важных мировых вопросов

Азербайджан уважают за стабильность политического курса и считают важной переговорной площадкой. Об этом заявил Report российский эксперт Евгений Михайлов, комментируя предстоящую в Баку встречу главы Генштаба России Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО Тода Уолтерса.

"Очередная встреча в Баку главы ГШ РФ Валерия Герасимова с руководством НАТО в лице Тода Уолтерса говорит прежде всего о том, что Азербайджану ведущие страны доверяют быть переговорной площадкой для решения вопросов мирового уровня. Однозначное доверие говорит о многом и прежде всего о том, что за республикой признали её нейтралитет, который она соблюдает, и, соответственно, уважают ее за столь редкую в нашем мире стабильность политического курса", - заявил Е.Михайлов.

По его словам, причиной проведения подобных встреч и наличие доверия к Баку является именно позиция Азербайджана в контексте нейтралитета страны и неучастия его в каких-либо военных блоках.

"За последние годы Азербайджан доказал мировому сообществу свою способность продвигать собственные интересы самостоятельно, что вызывает безусловное уважение со стороны стран, доверивших организацию встреч подобного уровня", - отметил Е.Михайлов.

Говоря об участии азербайджанских миротворцев в различных миссиях НАТО эксперт отметил, что Москва только приветствует подобные действия.

"Баку тем самым берет на себя часть бремени ответственности за то, что происходит в мире, показывая тем самым свою самостоятельность в принятии политических решений. С такой страной можно говорить на равных, а России это импонирует, так как она давно выступает за многополярный мир", - добавил он.