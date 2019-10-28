Эксперт: Председательствующий в Движении неприсоединения Азербайджан будет продвигать экономическую повестку - КОММЕНТАРИЙ

Движение неприсоединения под председательством Азербайджана будет уделять больше внимания вопросам развития транзитных маршрутов и энергобезопасности. Об этом Report заявил ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

"Переход председательства к Азербайджану может предполагать усиление экономической составляющей в продвигаемой движением повестке - близкие по сути тенденции уже наблюдались, например, в период председательства Малайзии в 2003-2006 годах", - М.Нейжмаков.

По его словам, наряду с этим, высока вероятность, что в ходе мероприятий, проходящих под эгидой Движения неприсоединения, больше внимания будет также уделяться вопросам развития транзитных маршрутов и энергетической безопасности.

"С точки зрения наиболее прагматичных задач, деятельность Движения неприсоединения должна была способствовать повышению статуса и строительству коалиций вокруг наиболее амбициозных участников организации, а также расширению лоббистских возможностей для малых государств-членов. Азербайджан, в отличие от целого ряда его предшественников, председательствовавших в движении, не вовлечен в конфликты с ведущими мировыми державами и поэтому партнерство с ним для таких малых государств связано с меньшим объемом рисков", - отметил российский эксперт.

Он подчеркнул, что голоса малых государств также могут оказать влияние на принятие решений в ряде других международных организаций, что безусловно играет на руку Азербайджану.

"Среди прочего, дополнительно повышаются шансы на проведение в Баку новых международных, в том числе, крупных спортивных мероприятий", - добавил российский аналитик.

Напомним, в ходе прошедшего в Баку 25-26 октября XVIII саммита Движения неприсоединения председательство в организации на три года перешло к Азербайджану.