Американский эксперт: Азербайджан превращается в центр геополитического диалога

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Правительство Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева смогло превратить страну в международный центр для проведения ключевых переговоров на высоком уровне. Об этом заявил Report американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя предстоящую в Баку встречу главы Генштаба России и главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО.

"Азербайджан всегда был решительным сторонником мира и экономического прогресса в Европе и Азии. Предстоящая встреча главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО Тода Уолтерса и главы Генштаба РФ Валерия Герасимова – это замечательная возможность превращения Баку в центр геополитического диалога, кооперации между военными, которая придает азербайджанской столице особый статус для проведения переговоров столь высокого уровня между двумя важнейшими людьми в Евразии в форме", - заявил П.Тейс.

По его словам, в результате проведения взвешенной политики с использованием имеющихся дипломатических ресурсов и геостратического дискурса правительство Азербайджана под руководством Ильхама Алиева смогло превратить страну в международный центр для проведения ключевых переговоров на высоком уровне, в том числе и между представителями России, США и НАТО.

"Стратегическая роль Азербайджана, участвующего в международных миротворческих миссиях в Африке, Афганистане, Косово и других регионах, имеет особое значение, правительство Азербайджана принимает международные миротворческие приоритеты, поддерживает рамки внутренней безопасности. Азербайджану удалось добиться многих конкретных результатов в контексте улучшения ситуации на Южном Кавказе и достижения целей и стремлений ООН в области развития", - подчеркнул эксперт.