Эксперт: Азербайджан никогда не бросался сломя голову в объятия ЕС

Главным элементом в программе "Восточное партнерство" для Азербайджана является наличие равноправного двустороннего формата отношений. Об этом заявил Report политолог Тофиг Аббасов, комментируя совместное обращение на полях Мюнхенской конференции по безопасности глав МИД Украины, Грузии и Молдовы к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам Восточного партнерства в рамках финансовой перспективы ЕС на 2021-2027 годы.

"Проект "Восточное партнерство" родился в конце 90-х годов, когда еще шел постсоветский период, когда множество трудностей стояло перед новыми и молодыми государственными образованиями на постсоветском пространстве. Европейский союз, создав проект для шести постсоветских государств, преследовали конкретную цель - вывести их из орбиты влияния России и пристегнуть к себе более прочными узами", - заявил Т.Аббасов.

По его словам, на момент запуска этой программы в 2008 году в ЕС были активные сторонники реализации "Восточного партнерства", которые впоследствии активно продвигали ГУАМ.

"Цель проекта была скорее геополитической, нежели экономической. За все эти годы у стран появились свои видения по поводу "Восточного партнерства". Эта тройка – Молдова, Украина, Грузия – подписали ассоциативные соглашения с Европейским союзом, Армения позже подписала некое подобие договора в "выкрученном" режиме. Ну, а Азербайджан удерживает свою позицию, так как считает, что нет резона в подписании соглашения в подобном формате, исходя экономической целесообразности и неравноправном партнерстве, где Брюссель может навязывать свою точку зрения", - отметил эксперт.

Политолог выразил мнение, что главным элементом в "Восточном партнерстве" для Азербайджана является наличие равноправного двустороннего формата отношений. Эксперт напомнил, что Азербайджан с момента независимости существенно улучшил свои экономические показатели, став ощутимым игроком на энергетическом рынке и приняв непосредственное участие в создании ряда инфраструктурных международных проектов, Азербайджан также имеет с девятью государствами ЕС "полновесные" соглашения о стратегическом экономическом партнерстве.

Политолог Тофиг Аббасов: "Честно говоря, Азербайджан больше, чем кто-либо, интегрировался в ЕС, если брать различные аспекты отношений - в энергетической плоскости, товарообороте. Но у Азербайджан нет такой острой необходимости, чтобы еще и стать в один ряд с этими государствами."

Он добавил, что Азербайджан не приемлет никакой диктат.

"Нам не должны навязываться какие-то особые условия, которые могут потом оказаться не очень невыгодными для нас. Европейцы много чего пообещали нам – облегчение визового режима, условия для наших граждан, когда они будут посещать Европу. Все это правильно, но у Азербайджана сейчас сложилась несколько иная позиция в геоэкономической плоскости. Азербайджан является стабильным поставщиком энергоресурсов на западные рынки. Основными потребителями наших энергоресурсов являются европейские государства. Мы не скрываем, что это является очень выгодным партнерством, но тем не менее навязывать Азербайджану какие-то особые условия еще и диктовать нормы - неприемлемо. Поэтому Азербайджан никогда не бросался сломя голову в объятия европейских государств или ЕС, наоборот он всегда ставил вопрос о важности равноправного партнерства. Этот принцип является главным не только в отношениях с ЕС и его государствами, но и со всеми государствами вообще", - указал эксперт.

Говоря о сроках подписания нового соглашения между Азербайджаном и ЕС политолог выразил мнение, что оно состоится в текущем году.

"Я думаю, что действительно подписание нового документа с ЕС будет не за горами, тогда все точки над и будут проставлены. Никаких особых головных болей для нашей страны в этом направлении я не предвижу. Азербайджан привержен своим обязательств, который взял перед ЕС", - сказал Т.Аббасов.

Он указал, что азербайджанская национальная элита прошла достаточно боевой путь в качестве переговорщиков, которые "умеют видеть свои цели, отстаивать национальные интересы, обладают навыками проведения дискуссии в том направлении, где не ущемлялись бы их права".

"Думаю, европейцы это поняли и осознали. Сегодня экономическая политика азербайджанского руководства прагматична, функциональна и учитывает потребности не только сегодняшнего дня, но и заботы, ожидания народа в перспективе", - резюмировал он.