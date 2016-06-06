​Эксперт: Армянская дипломатия смогла убедить политиков Германии в новом витке межконфессионального противостояния - МНЕНИЕ

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Признание "геноцида армян" указывает на серьезные упущения турецкой дипломатии, несмотря на благоприятные возможности на дипломатическом фронте, заявил Report политолог Тофик Аббасов, комментируя резолюции бундестага Германии о признании "геноцида армян".

"Я более чем убежден, что такой поворот событий сам по себе неожиданный и он указывает на серьезные упущения, которая допустила турецкая дипломатия в современных условиях, при чем имея такие благоприятные возможности для работы на передовой дипломатического фронта", - отметил Т.Аббасов.

Он задался вопросом о том, что почему живущая в Германии и интегрированная в местное сообщество, представленная во многих структурах многомиллионная турецкая диаспора не смогли предотвратить подобный разворот событий.

По его словам, за последнее время турецко-немецкие отношения не раз переживали скандальные моменты, были трения по определенным вопросам, что выливалось в противостояние на фоне переговоров по вступлению Турции в Европейский союз. "Дело в том, что Германия в этом вопросе занимает лидирующую позицию, она имеет полномочия вести от всего ЕС диалог", - отметил эксперт, добавив, что обе стороны в ультимативной форме так или иначе предъявляли друг другу претензии.

"Последние визиты Эрдогана - и в качестве президента, и в качестве премьер-министра - в Германию всегда вызывали несколько принципиальных вопросов, касающихся того, что он вне пределов родных пенат больше говорил о политике своей партии, хотя он, как президент, в последнее время не имеет права этого делать - президент всегда бывает политически немотивированным с точки зрения партийной принадлежности, а должен быть нацелен на выполнение национальных задач, что внутри страны, что вне ее пределов", - сказал Т.Аббасов, добавив, что на первоочередную повестку он всегда ставил корпоративные интересы, а не проблемы общенационального характера.

Политолог подчеркнул, что неправильно ставить вопрос о том, что армянская дипломатия выиграла Турцию в "перетягивании каната".

"Просто в нужный момент она оказалась там и привнесла свою лепту в то, чтобы убедить политиков Запада и Германии, их избирателей, что разворачивается виток межконфессионального противостояния. Ислам якобы бросает вызов христианству. В данном случае это действительно вопиющий факт, даже если мы вспомним историю армяно-азербайджанского противостояния, сколько лет армянские идеологи и пропагандисты везде и всюду пытаются выдать армяно-азербайджанский конфликт, как противостояние ислама и христианства. Поэтому все время мы выставляем на всеобщее обозрение нашу модель мультикультурализма, когда в Азербайджане бок о бок веками жили и будут жить христиане, мусульмане, иудеи и так далее", - заявил эксперт.

По его словам, сегодня можно воочию наблюдать, насколько "лицемерно иногда европейские политики действуют в ущерб своим интересам и не видят дальше своего носа". "Нельзя потакать лжи, нельзя потакать экспериментаторству, которое всегда заканчивается очень плачевно и приводит к разочарованиям", - добавил он.

Говоря о влиянии признания "геноцида армян" бундестагом Германии на германо-турецкие отношения, Т.Аббасов отметил, что в первую очередь это отразился на ходе переговоров по вступлению Турции в ЕС.

"Конечно же, Турция больше зависит от Германии, чем наоборот. У Турции на многих магистральных направлениях внешней деятельности появляются проблемы. Вначале был Израиль, потом была Россия, сейчас Германия будет. Естественно, Турция должна отреагировать. Будет пересмотр ранее принятых решений, будет корректировка планов и экономических связей", - сказал он.

Эксперт также выразил мнение, что похолодание в отношениях может сказаться и на туристическом секторе экономики Турции. "Германские туристы больше предпочитали отдыхать в Турции. Они облюбовали это направление для себя, и это довольно было привлекательно с точки зрения достижения туристического потенциала, с точки зрения сервиса и оказания услуг. И если это произойдет и немецкие туристы пересмотрят свои планы, то это еще больше ударит по экономическим интересам Анкары, она опять недосчитается валютных поступлений. Индустрия туризма будет обречена на простой, что в условиях глобального кризиса является непозволительной роскошью", - подчеркнул политолог.

Т.Аббасов выразил сомнение, что между Турцией и ЕС в вопросе визового режима будут достигнуты какие-то договоренности. "Обратите внимание, что касается облегчения визового режима, официальный Брюссель не торопится включать зеленый свет. Было отказано и грузинам, которые так и так имеют прекрасные отношения с Брюсселем, невзирая на всякого рода перипетии. Украинское направление - тоже самое", - указал он.