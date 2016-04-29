Олег Кузнецов: Армению в ближайшем будущем ожидает энергетический коллапс - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Армению в ближайшем будущем ожидает энергетический коллапс, так как энергосистема страны год от года все более вырабатывает свой ресурс прочности, заявил Report российский политический аналитик Олег Кузнецов, комментируя роль и угрозу Мецаморской АЭС в регионе.

"Мецаморская АЭС играет, можно сказать, что во многом определяющую и даже в чем-то ключевую роль в экономике Армении. По оценкам Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), жизнедеятельность Армении от ядерной энергетики составляет от 35 до 40% потребностей, то есть один ныне действующий энергоблок Мецаморской АЭС покрывает больше трети энергопотребления страны, причем не только электрической, но и тепловой энергии", - заявил О.Кузнецов.

По его словам, согласно стандартам безопасности, резервные мощности АЭС должны, как минимум, на четверть превышать среднее потребление энергии, однако, в случае с Мецаморской АЭС доля этого электрогенерирующего производства значительно выше, поэтому станция является одним из ключевых объектов энергетики Армении, и ее технический ресурс уже истек: "По большому счету, он уже истек в прошлом году, но проектного "запаса прочности" хватит еще на пару лет, а потом – или реконструкция с продлением срока эксплуатации на 10-12 лет, либо плановое закрытие с консервацией остатков станции, или маленький ядерный взрыв, наподобие Чернобыля или Фукусимы".

Говоря о финансировании российской стороной проекта по строительству новой АЭС в Армении, политолог отметил, что столь громадные инвестиции в экономику другой страны всегда являются результатом политического решения.

"Естественно, столь масштабные инвестиции в экономику страны, находящуюся в состоянии войны с ближайшим соседом никто делать не будет. Капиталовложения в атомную энергетику – это длинные деньги, прибыль с которых начинает поступать через 10-15 лет. Сегодня никто не может предположить, каким будет политическое будущее Армении даже через несколько лет, а не то что через десятилетие. Любое кардинальное изменение ситуации в Нагорном Карабахе так или иначе повлияет на хозяйственную жизнь Армении, после чего она превратиться из проблематичного объекта инвестиций в абсолютно невыгодный", - сказал О.Кузнецов.

По его словам, сегодня никто не может гарантировать, что "Росатом" будет получать свои прибыли через 50 лет, а если такой гарантии нет, то и говорить об инвестициях сегодня в строительство новой АЭС бессмысленно.

Эксперт считает возможными поставки азербайджанских энергоресурсов в Армению в случае урегулирования нагорно-карабахского конфликта и освобождения оккупированных азербайджанских территорий: "Если оккупированные земли будут возвращены мирно, а в Ереване сменится политический режим, то Азербайджан, вполне возможно, будет снабжать Армению энергоресурсами по преференционным и даже демпинговым ценам. Но если этот конфликт в очередной раз будет "заморожен", то Азербайджану ничего не останется делать, как продолжать энергетическую блокаду Армении, которая в настоящее время весьма эффективна. В настоящее время, хотят это признавать в Ереване или нет, энергосистема Армении, не получавшая инвестиций на модернизацию в течение последней трети века, год от года все более вырабатывает свой ресурс прочности, и на горизонте этой страны маячит энергетический коллапс", - указал он.