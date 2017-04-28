Российский эксперт: Армения не будет идти на серьезные переговоры с Азербайджаном до апреля следующего года - МНЕНИЕ

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В ближайший год Армения войдет в ситуацию весьма неустойчивого равновесия, когда Сержа Саргсяна будут воспринимать, как уходящего президента.

Об этом Report заявил ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя итоги встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России по нагорно-карабахскому урегулированию.

"Накануне встречи в Москве глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отметил, что ожидает от Еревана "готовности вывести войска с оккупированных территорий вокруг Карабаха". Парадоксально, но в данном случае озвучивание конкретного требования накануне переговоров еще раз подтверждает, что надежды добиться каких-то подвижек 28 апреля у сторон не было. Если бы такая надежда была, стороны наоборот максимально избегали бы публичных заявлений до переговоров. Другое подтверждение, что дело обстояло именно так – представители Еревана до последнего момента не подтверждали дату переговоров. Еще в начале нынешней недели глава МИД Армении Эдвард Налбандян говорил: "Когда будут уточнены сроки, мы об этом сообщим". Такая готовность подвинуть день встречи показывает, что предварительные переговоры могли продвигаться с большим трудом", - считает М.Нейжмаков.

Политолог также отметил о необходимости помнить, что тот же Ереван может сделать какие-то шаги навстречу Баку, даже под внешним давлением, лишь в случае, если будет устойчивая внутриполитическая ситуация в самой Армении.

"Между тем, после парламентских выборов многие угрозы для дестабилизации в этой стране могут быть не сняты, а только отсрочены", - считает ведущий аналитик.

По его мнению, в ближайший год Армения войдет в ситуацию весьма неустойчивого равновесия, когда Сержа Саргсяна в еще большей степени будут воспринимать, как уходящего президента, к тому же будущее правительства достаточно туманно.

"Это равновесие сложнее сохранить, чем нарушить. До апреля 2018 года, когда закончатся президентские полномочия Саргсяна, ведущие игроки армянской политики, скорее всего, не будут рисковать и идти на серьезные переговоры с Баку", - добавил он.

По словам М.Нейжмакова, в случае подготовки со стороны Москвы серьезных инициатив по Карабаху, наиболее реалистичным ее шагом в 2017 году станет "осторожная подготовка элит и общественного мнения" в Армении к решению более кардинальных спорных вопросов.

"Первые "плоды" такой работы вряд ли станут видны раньше середины 2018 года", - резюмировал российский эксперт.