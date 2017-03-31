Российский эксперт: Апрельские бои показали, что Азербайджан способен жестко отвечать на провокации - МНЕНИЕ

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "Пока у власти в Армении находится воинственно настроенный Серж Саргсян, ситуация вокруг нагорно-карабахского конфликта не изменится".

Об этом Report заявил российский политолог, эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов, комментируя итоги и влияние апрельских боев 2016 года в зоне карабахского конфликта на процесс урегулирования.

"Прошедший год после апрельских событий показал лишь одно - способность Азербайджана жестко отвечать на провокации и отстаивать свои интересы", - заявил Е.Михайлов.

По его словам, за этот срок не было никаких особенных политических достижений в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта в целом.

"Единственное, что можно отметить - это регулярные попытки Азербайджана найти пути к диалогу с Арменией и решить затянувшийся конфликт мирным дипломатическим путем. В ответ мы ничего не видим", - добавил российский эксперт.

Он подчеркнул, что усиливающаяся воинственная риторика президента Армении Сержа Саргсяна говорит лишь о том, что пока он у власти, ситуация вокруг карабахского конфликта не изменится.

"С другой стороны, Саргсян в последнее время совершает, на мой взгляд, крупные политические промахи. Он мечется в поисках поддержки своего режима в преддверии выборов в республике, боясь потерять власть. И его договора с ЕС и попытка дружить с НАТО - это огромный камень в огород главного союзника в лице России. Это не пройдет незамеченным", - указал военный эксперт.

Е.Михайлов предположил, что в ближайшее время Серж Саргсян может остаться не у дел, что может поспособствовать реальному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. "Придут новые политики, которые наверняка более реалистично будут смотреть на изменившиеся мировые реалии", - отметил политолог.