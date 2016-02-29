​Эксперт: Нынешний год станет решающим в судьбе целостности Евросоюза - МНЕНИЕ

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Причины угрозы распада Евросоюза кроятся в неконтролируемом потоке мигрантов и беспрецедентном националистическом росте в Европе, заявил Report политический аналитик Павел Клачков, комментируя предстоящий референдум в Великобритании о выходе страны из пространства ЕС и возможный раскол европространства.

"О высокой вероятности распада Евросоюза сейчас говорят на самых официальных мероприятиях, публично. Все больше и больше политиков Европы ставят вопрос о существовании Евросоюза очень актуально. Причем, если анализировать их последние заявления, то, как правило, у всех звучит такая тема, что для того, чтобы сохранить ЕС, надо бороться, приложить какие-то усилия. По факту, ЕС сам собой не сохраняется. Это говорит о том, что сейчас он неустойчив, раз ради существования структуры приходится за нее бороться, предпринимать какие-то усилия", - заявил П.Клачков.

По его словам, ситуация вокруг ЕС сегодня очень нестабильная.

"Ее причины я могу назвать - в чисто массовом политическом сознании в Европе, конечно, происходит рост национализма, причем беспрецедентный рост национализма. Эти националистические настроения в разных странах Европы становятся все более и более популярными", - подчеркнул эксперт, добавив, что подобной тенденции не наблюдалось в Европе уже много десятков лет.

Он отметил, что рост национализма спровоцировала и обострила так называемая проблема беженцев. "По большому счету, массовые потоки беженцев, этнически и религиозно чуждых традиционной европейской культуре, создали эту тревожную ситуацию, когда мы говорим о том, что целостность Европы под вопросом и о приходе к власти новых националистических сил. Здесь даже видно, что, скорее всего, буквально текущий 2016 год будет решающим и определит судьбу Европы на годы и, может быть, на десятилетия", - сказал политолог.

Говоря о проведении референдума в Великобритании, о выходе страны из ЕС, политолог подчеркнул, что он будет иметь принципиальное, судьбоносное значение.

Эксперт подчеркнул, что занимался изучением этого вопроса. "Сейчас там (в Великобритании - ред.) очень много интересных находок в политической агитации. К примеру, Лондон является финансовой столицей мира, Лондон - это сила и может прожить без ЕС. Там очень много таких настроений и они поддерживаются подобной политической рекламой, которую есть смысл изучать", - отметил П.Клачков.

По его словам, в случае выхода Великобритании из европространства по итогам референдума, после него пойдет процесс распада ЕС - "пойдет расползание, разобщение".

Политолог подчеркнул, что на данный момент счет мигрантов в Европе идет на миллионы.

"Так называемые Дублинские соглашения, которые регулирует этот миграционный поток, сегодня совершенно уже неадекватны. Причем неадекватные они в том хотя бы, что они перекладывают груз ответственности мигрантов, которые находятся по периферии Евросоюза - Греция, Италия, страны Восточной Европы. Сейчас идут реформы этой дублинской системы, но там опять-таки противниками ее являются та же самая Великобритания", - заявил эксперт, добавив, что реформирование соглашения может стать серьезным политическим ударом по британскому премьер-министру Дэвиду Кэмерону.

Комментируя вопрос о сохранении шенгенской зоны, политолог выразил мнение, что и оно находится сегодня под большой угрозой.

"Насколько мне известно, Швеция объявила о паспортном контроле, Берлин грозится ввести, еще ряд стран намерены сделать это. Без шенгена, без свободы передвижения в Европе все посыплется, как костяшки домино. Без шенгена не будет смысла в существовании Европейского Союза. Шенгенская зона находится на последнем издыхании, уже еле дышит", - сказал эксперт.

Эксперт выразил мнение, что распад ЕС приведет к усилению противоречий между странами Европы, в первую очередь, Восточной и Центральной Европы. "Распад Евросоюза очень сильно изменит мировой баланс сил", - резюмировал П.Клачков.