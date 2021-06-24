ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БРАТСТВО: Азербайджанская поддержка турецкой нефтехимии

За небольшой период деятельности в Турции SOCAR с одной стороны существенно расширила свой портфель зарубежных проектов, с другой – стала неотъемлемой частью экономического развития этой страны

Часть II

Азербайджано-турецкие экономические взаимоотношения, конечно, не ограничиваются лишь участием или партнерством в крупных проектах – страны уже давно занимают первые строчки в списке главных инвесторов друг друга. Как известно, по последним данным Турция вложила в Азербайджан до 12 млрд долларов США инвестиций, обратная цифра же превышает 19 млрд долларов США. При этом главным нашим инвестором в Турции является компания SOCAR – благодаря реализуемым ею проектам в братской стране уровень самообеспечения продукцией нефтехимической промышленности серьезно вырос. "Многие наши компании во главе с Турецкой нефтяной корпорацией (TPAO) вложили крупные инвестиции в Азербайджане. Одновременно нас радуют инвестиции в Турции азербайджанских компаний во главе с SOCAR", - отметил в одном из выступлений в ходе своего последнего визита в Азербайджан президент Турции Реджеб Тайиб Эрдоган.

Не экономя на экологию

Не секрет, что еще совсем недавно Турция импортировала более 80% нефтехимической продукции, тратя на это миллиарды долларов. При этом турецкий нефтехимический рынок обладает высоким потенциалом, его ежегодный рост составляет 6-7%. Надо было спасать ситуацию, для чего Турция решила развивать собственную нефтехимическую отрасль, и эта идея пришлась по душе азербайджанской SOCAR, которая выдвинула ряд дорогостоящих, но весьма эффективных для турецкой экономики проектов.

На сегодня SOCAR – самый крупный иностранный инвестор в Турции. Госнефтекомпания вложилась в покупку контрольного пакета акций нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding, строительство НПЗ STAR и контейнерного терминала «SOCAR Terminal», ветряной электростанции мощностью 51 МВт, а также в ряд других проектов, которые уже оказывают существенное воздействие на самообеспечение Турции продукцией нефтехимической промышленности.

При этом, что немаловажно, предприятия стараются наладить производственный процесс с использованием современнейших технологий и соблюдением требований по охране окружающей среды. Именно поэтому они были удостоены "сертификата нулевых отходов" со стороны Министерства окружающей среды и градостроительства. То есть, даже учитывая, что продукция, выпускаемая на предприятиях, крайне востребована в Турции, соответственно, их деятельность только поощряется правительством, об экономии инвестиций на экологическую, социальную и др. составляющие проектов нет и речи.

Petkim – будут новые инвестиции

Компания SOCAR Turkey Enerji является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding - ведущего нефтехимического комплекса Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров. О том, насколько востребована продукция предприятия, говорит хотя бы тот факт, что даже за время пандемии, когда многие нефтехимические заводы приостановили или сократили объемы выпуска товаров, Petkim не стал делать этого. Благодаря этому активность производственных мощностей Petkim достигла 92%, а его чистая прибыль в I квартале 2021 года составила 891,757 млн турецких лир (TL), тогда как в аналогичный период прошлого года – в пик пандемии – квартал был завершен убытком в 9,781 млн TL. Правда потом предприятие вытянуло ситуацию до годовой чистой прибыли в 1,1 млрд TL за счет правильного управления финансовыми средствами и оптимизации операционных расходов.

Правда, в любом случае говорить о каком-то монопольном положении Petkim на рынке Турции или возможности полного удовлетворения потребностей рынка в продукции нефтехимии, к сожалению, не приходится – при всей своей мощности предприятие пока в силах обеспечить лишь 20% внутреннего спроса. Однако, несомненно, Petkim в силах и дальше выступать локомотивом нефтехимической промышленности Турции, поскольку главным в стратегии SOCAR по этому предприятию является то, что азербайджанский менеджмент не скупится на дополнительные инвестиции для развития бизнеса. Это позволяет брать новые цели и увеличивать мощность - только в прошлом году их объем вырос на 20%, и уже заявлено, что в течение 2021 года продолжатся инвестиции в модернизацию заводов Petkim, частности, в общее развитие технологий, повышение энергоэффективности и в меры по охране окружающей среды.

Азербайджано-турецкая «звезда»

Одна из крупнейших инвестиций азербайджанской Госнефтекомпании за рубежом - нефтеперерабатывающий завод STAR, который был введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года в Измире в районе Алиага. SOCAR в строительство НПЗ инвестировала 6,3 млрд долларов США. Помимо того, что проект заведомо прибыльный - ежегодный доход в допандемический период прогнозировался в полмиллиарда долларов, - он создает условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности. Инвестиции в STAR также логичны с точки зрения реализации стратегии Азербайджана по снижению зависимости от нефти – в частности, полученная тут прибыль позволит SOCAR регулировать свою доходность, в случае снижения мировых цен на нефть.

Проектная мощность завода составляет 10 млн тонн нефти в год, или 214 тыс. баррелей в сутки, при этом планируется увеличить ее еще на 1,5 млн тонн. Предприятие способно перерабатывать до 100 сортов нефти. Опять же производимая продукция, а это помимо 1,6 млн тонн в год нафты и 4,8 млн тонн в год дизельного топлива, также и реактивное топливо и сжиженный газ, нефтяной кокс, риформат и др., очень востребованы на внутреннем рынке Турции. В частности, STAR обеспечивает сырьем тот же нефтехимический комплекс Petkim. Кроме того, НПЗ пока удовлетворяет 20-25% внутренних потребностей Турции в нефтепродуктах, целью является выйти на полное самообеспечение страны в авиационном топливе.

«Меркурий» приближается

Как видно, азербайджанские инвестиции в Турции пришлись весьма кстати и сыграли важную роль в экономике этой страны, да и азербайджанской стороне выгодно вкладываться в рынок с таким огромным потенциалом. Настолько, что Госнефтекомпания, несмотря на пандемический кризис, все же планирует начать реализацию проекта строительства нового нефтехимического комплекса «Меркурий». Предполагается, что он будет воздвигнут в Измире, в районе Алиага рядом с теми же Petkim и НПЗ STAR. Как ожидается, строительство нового нефтехимического комплекса позволит Турции ежегодно покрывать дефицит текущего счета на 6 млрд долларов США.

Эти планы были озвучены уже давно, но как сказано выше, помешала пандемия. Теперь проект в 1,8 млрд долларов США вновь оживится уже в следующем году. «Проект «Меркурий» станет второй инвестицией SOCAR в нефтехимический сектор Турции после приобретения нефтехимического комплекса Petkim. Решение по инвестициям в этот проект будет принято в 2022 году», - заявил заместитель председателя совета директоров SOCAR Turkey Вагиф Алиев.

За время пандемии также изменились планы по проекту – если раньше основным партнером Азербайджана должна была стать компания ВР, то потом она заявила, что выходит из нефтехимического бизнеса. SOCAR пока ищет нового партнера, поскольку проект очень крупный – в 1,8 млрд долларов США, правда, есть вариант привлечь не компанию, занятую в этой сфере, а, скажем, финансового партнера. Благодаря этому проекту рыночная доля SOCAR на турецком нефтехимическом рынке еще вырастит, а успешность проектов может простимулировать на новые идеи для братской экономики.

В любом случае, уже за небольшой период деятельности в Турции Госнефтекомпания Азербайджана с одной стороны существенно расширила свой портфель зарубежных проектов, с другой – стала неотъемлемой частью экономического развития этой страны.

Эксперт Гулу Нуриев