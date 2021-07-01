Экотеррор против Азербайджана – сотрудничество немецкой компании с армянами - КОММЕНТАРИЙ

Освободив свои земли от оккупации, Азербайджан познал, кто друг ему, а кто враг. Как выяснилось, заявлявшие о том, что участвуют в очистке оккупированных территорий от мин, на самом деле оказывали помощь тем, кто минировал азербайджанские земли.

Освободив свои земли от оккупации, Азербайджан познал, кто друг ему, а кто враг. Как выяснилось, заявлявшие о том, что участвуют в очистке оккупированных территорий от мин, на самом деле оказывали помощь тем, кто минировал азербайджанские земли.

Раскрылась истинная личина тех, кто, якобы, радел за справедливость, выступая посредником. Принадлежащие этим государствам компании платили налоги в бюджет своих стран на имущество, нажитое в результате незаконной эксплуатации азербайджанских земель. Ни одна государственная структура и гражданское общество не потребовало у них отчета об источнике этих средств. Будто этим компаниям было поручено разграблять территории других государств, или же, сплотившись с армянскими оккупантами, наносить ущерб азербайджанским землям, прибрав к рукам миллионы.

Разграбление недр Азербайджана

Во время оккупации азербайджанских земель природные ископаемые Кельбаджарского района, золотой рудник Сёйюдлю (Зод), запасы которого составляют 112,5 тонн, месторождения золота Агдуздаг и Тутхун, залежи которых превышают 13 тонн, разграблялись армянами и их покровителями на протяжении 22 лет. Правительство Армении, заключившее в 1998 году контракт с канадской компанией “Canadian First Dynasty Mines Ltd”, в 2002-2003 годах добыло 5 тонн золота с месторождения Зод. Среди партнеров Армении была и индийская компания Indian Sterlite Gold Ltd. Однако основным партнером была Global Gold Armenian Ltd, принадлежащая США. Сотни машин Caterpillar американского производства, сельхозтехника американских компаний John Deere и Deutz-Fahr, белорусские тракторы MT3-82,3 и другая техника использовались для разграбления недр азербайджанской земли. В апреле 2016 года ереванский филиал иранского банка “Bank-e Mellat” оказал сепаратистам крупную финансовую помощь.

Армянский экологической террор

Река Охчучай подверглась варварскому загрязнению со стороны армян. Берущая истоки на Зангезурском хребте, река Охчучай протекает по территории Зангиланского района и впадает в реку Араз. Протяженность реки составляет 83 километра, площадь водосбора 1 175 квадратных километров. Токсичные выбросы Гафанского медно-молибденового и Гафанского медноочистительного комбината, расположенных у истоков этой реки, привели к тому, что содержание тяжелых металлов в реке многократно превышает норму. Загрязненный отходами объектов горнодобывающей промышленности в Кафане и Каджаране, Охчучай несет свои воды в направлении Азербайджана.

Мониторинг, проведенный Министерством экологии и природных ресурсов, свидетельствует о том, что загрязнение Охчучая намного превышает уровень загрязнения иных трансграничных рек. На территории Зангиланского района, где вода Охчучая использовалась в том числе для орошения, была отравлена почва. Продукты, выращенные на воде Охчучая, опасны для здоровья. Отравленные воды Охчучая могут в будущем вылиться в Худаферинское водохранилище.

Охчучай протекает по территории Азербайджана и Армении. Это левый приток Араза. Река протекает по территории Гафанского района Армении и Зангиланского района Азербайджана. Протяженность реки составляет 83 км, а площадь бассейна 1 175 кв.км. В Армении реку прозвали Вохчи.

Компании, наносящие ущерб Азербайджану

Зангезурский комбинат является крупнейшим налогоплательщиком Армении. Только в 2012 году предприятие уплатило в государственный бюджет налоги на сумму 60,9 млн долларов. Одним из действующих в Армении и наносящих ущерб Азербайджану предприятий является немецкая компания “Kronimet”, владельцем которой является гражданин Германии Хантер Пиларски. Ему принадлежит часть акций Зангезурского медно-молибденового комбината и ереванского завода чистого железа. Компания действует на армянском рынке более 10 лет. Все это свидетельствует о том, что компания “Kronimet” участвует в экологическом терроре против Азербайджана.

Kronimet Holding был основан в 1980 году в Карлсруэ, Германия. 83-летний Хантер Пиларски возглавляет компанию вот уже 40 лет. Они действуют в горнодобывающем секторе Армении с 1996 года. В 2004 году “Kronimet” приобрел 60% акций Зангезурского комбината. Хантер Пиларски значится в списке проплаченных армянских лоббистов. Название компании упоминалось в различных скандалах, связанных с истеблишментом Армении. Одним из совладельцев компании является зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, экс-посол Армении в Ватикане Микаэль Минасян. Разграбив при содействии таких как Хантер карабахские земли, Серж Саргсян набил себе карманы до отвала. Иными словами, эта немецкая компания была соучастницей преступных деяний армян. В ноябре 2018 года Пиларски встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Все это позволяет сделать вывод о том, что немецкая компания ведет экологический террор на азербайджанских землях, что должно было обеспокоить и Партию зеленых Германии, борющуюся за приход к власти.

Хочется верить, что в случае прихода к власти Партия зеленых уделит внимание не только охране окружающей среды, но и вопросу поступления в госбюджет Германии грязных денег, полученных в результате варварской эксплуатации недр азербайджанской земли.

Неужто Германия - лидер Евросоюза и одна из активных участниц Минской группы ОБСЕ столь предвзята и ангажирована?!