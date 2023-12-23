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Джамиля Алекперова о политике Франции: Налицо двойные стандарты

Джамиля Алекперова о политике Франции: Налицо двойные стандарты Безусловно, Франция, как и многие страны Евросоюза в целом, своими заявлениями лишний раз доказывают правоту тех, кто утверждает, что эти "столпы демократии" проводят политику двойных стандартов. И то, что сейчас происходит, - яркое тому подтверждение.
Аналитика
23 декабря 2023 г. 19:01
Джамиля Алекперова о политике Франции: Налицо двойные стандарты

Безусловно, Франция, как и многие страны Евросоюза в целом, своими заявлениями лишний раз доказывают правоту тех, кто утверждает, что эти "столпы демократии" проводят политику двойных стандартов. И то, что сейчас происходит, - яркое тому подтверждение.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала CBC TV заявила главный редактор информационного портала Media.Az Джамиля Алекперова.

Комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг парка, в котором расположен памятник Хуршидбану Натаван, она отметила, что в данном случае самое главное - это работа СМИ и дипломатов.

"То, что сейчас делает Франция, - это попытка ввести в заблуждение международную общественность. Только посредством просветительской кампании можно будет донести правдивую позицию азербайджанской стороны до мировой общественности", - сказала Дж.Алекперова.

Главный редактор подметила, что прежде, чем говорить о нарушениях в нашей стране, стоит задуматься о своих проблемах.

"Знаете, здесь уместно вспомнить интервью нашего президента, которое он дал Би-би-си в период 44-дневной Отечественной войны. На обвинения интервьюера о якобы "существующей цензуре" глава государства упомянул журналиста Джулиана Ассанжа. Президент подчеркнул: то, что происходит с Ассанжем, и есть нарушение свободы слова. На что журналистка растерялась и попыталась сменить тему разговора. Действительно, прежде чем пытаться кого-то обвинить в каких-либо нарушениях, нужно посмотреть на себя. Налицо двойные стандарты", - заявила Дж.Алекперова.

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