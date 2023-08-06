Двойные стандарты Запада: Параллель между событиями в Украине и Карабахе

В истории российско-украинских отношений дата двенадцатое августа запомнилась как годовщина одного весьма знакового события. В этот день 2014 года из России в Донецкую и Луганскую области Украины проехала первая колонна так называемого "гуманитарного конв

В истории российско-украинских отношений дата двенадцатое августа запомнилась как годовщина одного весьма знакового события. В этот день 2014 года из России в Донецкую и Луганскую области Украины проехала первая колонна так называемого "гуманитарного конвоя".

Как передает Report , об этом говорится в материале издания Caliber.Az.

За восемь дней до этого события министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил в ОБСЕ, Совет Европы, Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН официальное обращение с предложением организовать международную гуманитарную миссию в зону конфликта. Глава российского МИД отметил, что Россия неоднократно пыталась по линии МЧС направить конвой с гуманитарной помощью, но каждый раз получала отказ от украинских властей.

6 августа Совет Безопасности ООН по инициативе России провел экстренное заседание по гуманитарной ситуации в Украине. Постоянный представитель РФ при ООН, ныне покойный Виталий Чуркин озвучил предложение о направлении российских гуманитарных конвоев в Донецк и Луганск под эгидой и в сопровождении представителей МККК. Украина и ряд западных стран — постоянных членов Совбеза ООН — данное предложение не поддержали. В частности, постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила, что — внимание! — США будут считать прямым вторжением проведение Россией в одностороннем порядке операции по доставке гуманитарной помощи на Украину. Дидье Буркхальтер, являвшийся на тот момент председателем ОБСЕ, заявил, что "гуманитарная помощь должна доставляться с полным уважением территориальной целостности Украины". Канадцы же констатировали, что "Россия вновь демонстрирует свое желание игнорировать суверенитет и территориальную целостность Украины". Однако...

Очень важно обращать внимание и запоминать все эти детали, ведь девять лет спустя история повторится, на сей раз в Карабахе и теперь уже в виде фарса. И "поют" западные страны теперь совсем другие "песни". Впрочем, об этом мы еще поговорим.

С самого начала в мире небезосновательно высказывались подозрения, что российские спецслужбы попытаются использовать гуманитарную вывеску для поставок оружия. Отправке гуманитарных грузов пыталась воспрепятствовать Еврокомиссия, предостерегавшая Россию "от любых односторонних военных действий против Украины, под любым предлогом, в том числе гуманитарным". Пятого августа состоялось еще одно заседание Совета безопасности ООН, на котором постоянный представитель Великобритании при ООН сэр Марк Лайалл Грант заявил: "Глубоко иронично, что Россия созывает экстренное заседание Совета для обсуждения гуманитарного кризиса, в значительной степени созданного ею самой".

Официальный Киев выставил России ряд условий: украинские политики настаивали на том, что доставка помощи должна проходить исключительно под эгидой Международного комитета Красного Креста или соответствующих международных организаций и в отсутствие какого-либо сопровождения со стороны российских силовых ведомств. Киев требовал организовать на российско-украинской границе таможенную очистку груза и перегрузку её на украинские автомобили — в противном случае, украинские власти отказывались пропустить автоколонну. Кремль отверг эти условия и... попытался прорваться силой, а украинская погранично-таможенная группа, которая выехала для инспекции грузов, была неожиданно заблокирована в российском пункте пропуска "Донецк".

Отправка автоколонны с так называемыми "гуманитарными грузами" без официального согласия Украины было расценено в мире как нарушение суверенитета и, фактически, акт агрессии. Этот вопрос стал даже предметом специального разбирательства в Совете безопасности ООН.

Во всей этой истории важно не столько, ЧТО было отправлено в Донецк и Луганск (хотя, после этой так называемой "гуманитарной помощи" стали заметны военные успехи сепаратистов), сколько сам факт пренебрежения суверенитетом Украины под вывеской "гуманитарного бедствия". Любопытно также другое: на протяжении всего лета 2014 года Киев предлагал направить в мятежные Донецк и Луганск такие же конвои с гуманитарной помощью, в формировании которых вызвались помочь международные организации, в том числе МККК. Однако захватившие в этом регионе власть прокремлевские сепаратисты предсказуемо отвергли эту помощь, заявив, что примут "гуманитарку" не с запада, а с востока, то есть из России.

Ничего вам не напоминает?

Самым же главным во всей этой истории была безоговорочная поддержка западными странами справедливой позиции Украины, ее суверенитета и усилий по обузданию в мятежных восточных регионах инспирируемых извне, то есть, из России, сецессионных тенденций, включая создание неконтролируемой Киевом сухопутной связи с центром курации сепаратизма. Вот эти самые западные страны призывали областные власти принять помощь от центрального правительства Украины вместо России. Ни одна из них не оказывала давление на Киев с требованием открыть дорогу, сделать проезд через российскую границу бесконтрольным, а саму границу — прозрачной. Напротив, критике подвергалась Москва за ее поддержку центробежных сил и чинимые ею препятствия по интеграции в Украину.

Мы, конечно, понимаем, что в арсенале этих стран есть много того, что, при желании, можно отнести к категории #этодругое. Но, тем не менее, как мы уже отметили выше, трагедия 9-летней давности сменяется сегодня фарсом. В роли России нынче выступает Армения, направляющая без согласования с Баку труповозки с непонятно каким "гуманитарным" грузом в азербайджанский регион, как к себе домой. А в роли Украины выступает Азербайджан.

Так, что же случилось, господа? С какой стороны взошло солнце, что ровно в такой же ситуации те же США, страны Евросоюза вдруг поменяли свои принципы на 180 градусов? Азербайджан готов, как и Украина 9 лет назад, пустить зарубежные конвои в свой регион только по маршруту, который сам считает нужным. Какая вам разница, как проехать? Везите тот же груз в тот же Карабах, но по дороге, который вам укажут в правительстве и при должным таможенном оформлении в соответствии с национальным законодательством. Именно так, как вы сами настаивали девять лет назад в Украине. Что же вдруг изменилось в ваших подходах?

Проведенная параллель является лишь одним из многочисленных примеров двойных стандартов стран, рвущих на себе рубаху и бьющих в грудь во имя фальшивых гуманитарных ценностей. Что же наши западные партнеры прячут голову в песок, когда азербайджанцы рассказывают им о тридцатилетней блокаде Нахчывана? Что же они не требуют от Еревана снять эту блокаду и открыть путь для доставки продовольствия и необходимых товаров в этот эксклав? Цветом кожи мы не удались, или, может, религией? Или еще чем-то? Вы скажите, а мы обещаем понять. Ведь ситуации очень схожие, но подходы ваши диаметрально противоположные. Мы ведь всё видим и адекватно оцениваем.

И поэтому решения мы принимаем сами. Без посторонних советов, особенно поступающих от тех, кто, в общем-то, и сами не определились со своими стандартами.