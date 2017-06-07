Два теракта в Иране - вероятность "третьей руки" - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Фраза о том, что ни одно государство не застраховано от террора, вновь оправдалась.

Сегодняшнее утро для соседней Исламской Республики Иран было тревожным. Одновременно было совершено нападение на парламент страны и мавзолей аятоллы Хомейни. Есть жертвы и раненые.

Пока лишь официальные иранские СМИ расценили нападение как теракт. На момент написания данной статьи официальные представители Ирана не сделали никаких заявлений по поводу произошедшего.

Безусловно, отсутствие официального заявления привело к распространению не соответствующих действительности и ложных сообщений. Вполне возможно, что официальные представители не торопятся делать заявление по этому поводу из-за больших масштабов происшествия.

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазл в связи с известными инцидентами провел экстренное заседание. Он заявил, что по этой причине не сможет сделать заявления по поводу указанных событий.

Что же произошло в Иране? За день до вооруженных нападений, 7 июня, в результате столкновения в тегеранском метро двух поездов пострадали 48 человек.

По словам представителя пресс-службы метрополитена Эхсана Могаддема, выехавший из тоннеля поезд столкнулся с составом, стоящим на станции Тарашт в западной части города.

Пострадавших разместили в трех городских больницах.

Пока неизвестно, имеют ли между собой связь сегодняшние вооруженные нападения и столкновение поездов в метро. Однако, в любом случае можно также предположить о неслучайности этого.

Другую, связанную с Ираном акцию, провели страны региона.

5 июня арабские государства залива, четыре страны-участницы Организации экономического сотрудничества – Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипломатические отношения с Катаром. Затем к ним подключились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий и Мавритания.

Отметим, что конфликт между Катаром и его соседями произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило от имени эмира речь в поддержку выстраивания отношений с Ираном. На саммите в Эр-Рияде Саудовская Аравия от имени всех гостей встречи осудила Тегеран за его враждебную политику и пригрозила адекватным ответом. Позднее представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли опровержение неубедительным.

Ситуация, возникшая вокруг Ирана, позволяла заранее прогнозировать возникновение напряженности.

Некоторое время назад бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи сделал призыв в связи с готовностью к атакам организации Народные моджахеды, находящейся в оппозиции к власти.

Но телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

Значит, в связи с происшествием было распространено заявление одной из двух организаций, совершение террора которыми предполагалось.

Кроме того, террор могла совершить неизвестная и невидимая "третья рука". Эта сила наиболее опасна. Она предположила, что в сложившейся ситуации ответственность за нападение на себя возьмет ИГИЛ. Пока эти предположения оправдываются.

А также у бойкотирующих Катар государств, во главе с Саудовской Аравией, Египтом и Бахрейном резко обострились отношения с Ираном. Поэтому "третья рука" предположила, что Иран также будет осуждать эти арабские страны.

Тогда почему такое нападение на Иран произошло сейчас, то есть в то время, когда арабы бойкотировали Катар? Несомненно, истинная сущность происшествия не будет раскрыта так скоро. Правительство Ирана заявит, что "виновен ИГИЛ" и будет ожидать успокоения ситуации или постарается успокоить ситуацию.

В последнее время была распространена информация о том, что опекаемые Ираном в Ираке силовики "Хашди Шаби" вошли на территорию Сирии. Однако иранская сторона быстро опровергла эту новость.

Крыло гвардии "эль-Кудс" под командованием генерала Касема Сулеймани проявляет активность в защите правительства Ирака и режима Башара Асада в Сирии. Поэтому можно предположить, что эти нападения являются предупреждением для Ирана.

Происшествие, в свою очередь, также может быть рассчитанной против Катара акцией.

Наконец, можно предположить, что этот террористический акт был совершен с целью осложнения ситуации в Иране или нарушения стабильности в стране. Однако из-за того, что на арене не только Иран, но и бойкотировавшие Катар государства, в результате происшествия в регионе существует вероятность возникновения нового противостояния.

Поэтому ожидается увеличение числа государств, сталкивающихся напрямую на Ближнем Востоке.