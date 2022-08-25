Достоинство и честность противоречат политике Ирана - КОММЕНТАРИЙ

17:16

Одним из основных направлений внешней политики Азербайджана является поддержание нормальных отношений с соседями. С подписанием Шушинской Декларации мы стали союзниками с братской Турцией. Отношения с Грузией, как и всегда, хорошие. С северным соседом Россией - тоже хорошие. После победы в Отечественной войне, освобождения наших земель сегодня мы и Армении предлагаем мир, стремимся к нормализации отношений. Соседние перечисленные государства, за исключением Армении, также заинтересованы в хороших отношениях с Азербайджаном. Потому что в настоящее время официальный Баку является одним из основных региональных акторов.

Несмотря на это, наш южный сосед Иран вот уже долгие годы придерживается неоднозначной позиции по отношению к Азербайджану. Официальные лица, в том числе руководство Ирана, в разное время хотя и выступали с конструктивными заявлениями в отношении Баку, но на деле демонстрировали иную позицию, что показывает лицемерие действующего в Иране режима.

За примерами далеко ходить не надо: подход Ирана к процессам во время Отечественной войны 2020 года дает основания для самой жесткой критики персидского режима. В период до и в ходе 44-дневной войны Тегеран интенсивно вооружал армян. В то же время некоторые государства через Иран поставляли вооружение в Армению и персидский режим с удовольствием создавал для этого условия. Естественно, если бы они захотели, то могли бы выразить протест, закрыть воздушное пространство и сухопутную дорогу для предотвращения поставок оружия, как это сделали другие приграничные с Арменией государства. Однако они, наоборот, оказывали содействие поставкам оружия.

Но на словах иранские официальные лица отрицали эти факты. Однако обнародованные кадры показали, что честность и достоинство никак не присущи внешней политике Тегерана.

Постоянные поставки оружия из Ирана в Армению претят добрососедским отношениям с Азербайджаном, и религиозному единству - исламской солидарности. Выходит, что для Ирана нет ничего святого. Мы не ошибемся, если скажем, что во многих случаях действующий режим использует религию как инструмент для манипуляций. Можно привести десятки примеров этому.

Вскоре после войны, в 2021 году министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф на встрече с экс-главой МИД Армении Ара Айвазяном назвал территориальную целостность Армении «красной чертой», которую Тегеран не позволит переступить. Таким образом, еще раз проявилась политика Ирана в регионе. Использование Тегераном слова “друг” в отношении Баку, не просто абсурдно и нелепо, но и лицемерно.

Были те, кто надеялся, что после президентских выборов в Иране в июне 2021 года отношение нового правительства к Азербайджану, наконец-то, изменится. Однако они просчитались.

Видимо, для Ирана региональная политика - вопрос не столько власти, сколько истории. То есть кто бы ни пришел к власти - Тегеран неисправим. Каким был, таким и останется: хитрым, бесчестным, двуличным...

На самом деле Иран начал поддерживать Армению не в последние годы, а с начала 1990-х - после распада СССР. Одной из главных причин того, что Ереван, подобно ядовитой змее, поднял голову – стала именно эта поддержка. К сожалению, Тегеран всегда пытался разыграть “Ереванскую карту” против Баку.

Государство, оказывающее помощь стране в уничтожении родных братьев-мусульман дискриминирует и своих граждан, постоянно продолжает притеснять азербайджанцев, проживающих в Иране, нарушает права наших соотечественников. Как будто до прихода к власти династии Пехлеви в 1925 году страной управляли не азербайджанские тюрки!

Сегодня нас не может не беспокоить негативное отношение к азербайджанцам в Иране. Потому что наши соотечественники, проживающие в Иране, составляют значительную часть 50 миллионов азербайджанцев в мире. Несмотря на оказываемое давление, мы не хотим, чтобы переписывалась история и фальсифицировались факты. И также предлагаем это Ирану. Потому что в то время, когда Азербайджан и Турция диктуют новые реалии в регионе, а страны мира пытаются развивать отношения с Баку, двуличная политика Ирана может аукнуться по самому Тегерану.

В конце концов, персидские шовинисты, предпринимая негативные шаги в отношении наших соотечественников в Южном Азербайджане, никогда не должны забывать, что революции в Иране обычно начинаются с Тебриза...