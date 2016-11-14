Доллар в Турции стремительно растет

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Курс доллара в Турции приближается к новой психологической и исторической отметке - 3,30 TRY/USD.

Аналитическая группа Report отмечает, что рост курса доллара до 3,3053 TRY/USD 9 ноября после объявления результатов президентских выборов в США сменился незначительным снижением. Затем доллар вновь начал дорожать и сейчас превысил отметку 3,29 TRY/USD: "Курс в Турции растет на фоне укрепления американской валюты на глобальном рынке, геополитической ситуации в Турции, высокого государственного долга страны, большого объема дефицита торгового баланса".

Аналитики Report прогнозируют стремительный отток средств из активов в турецкой лире в результате ослабления глобальной экономики, девальваций национальных валют развивающихся стран, притока мирового капитала в США на фоне повышения учетной ставки, что неминуемо приведет к удешевлению турецкой лиры: "Ранее мы предполагали, что курс доллара в Турции к концу года достигнет 3,30 TRY/USD, сейчас же не исключаем роста до 3,40 TRY/USD, а в первой половине 2017 года – до отметки 3,80 TRY/USD".