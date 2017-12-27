Доллар в Азербайджане может подешеветь в начале следующего года - ПРОГНОЗ

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В первом квартале 2018 года в Азербайджане ожидается значительное сокращение текущего спроса на доллар США, что приведет к снижению курса. Аналитическая группа Report отмечает, что, несмотря на достижение цен на нефть максимума за 2,5 года - 67 долларов, спрос на доллар растет в связи с закрытием финансовыми учреждениями своих открытых валютных позиций к концу года и увеличением импорта вследствие сезонных причин.

Аналитики прогнозируют традиционное снижение импорта в первом квартале 2018 года, в результате чего спрос на доллар значительно сократится: "В случае если мировые цены на нефть стабилизируются на уровне выше 60 долларов за баррель, в первом квартале года официальный курс доллара в Азербайджане составит 1,65-1,67 AZN/USD, а на рынке наличной валюты может упасть еще ниже".

"Однако следует отметить, что платежный баланс страны в третьем квартале года сократился в 88 раз по сравнению с предыдущим кварталом, составив 11 млн долларов. Это сокращение предотвратит чрезмерное удешевление доллара. Если же мировые цены на нефть опять пойдут вниз, курс доллара вновь поднимется до 1,70 AZN/USD или выше этой отметки. В случае, если в мировой экономике не произойдет каких-либо неожиданных событий, в 2018 году прогнозируется серьезный экономический рост. Это в свою очередь увеличит спрос на нефть, обеспечив сохранение цен на высоком уровне", - добавили аналитики.