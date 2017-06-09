Доллар США может подорожать в ближайшие дни - АНАЛИТИКА

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Высокая вероятность повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) на заседании 13-14 июня может привести к подорожанию доллара в ближайшие дни.

Аналитическая группа Report отмечает, что, несмотря на слабые показатели экономики США, на следующей неделе возможно повышение ключевой ставки на 25 процентных пунктов.

Существуют и иные причины подорожания доллара, который в последние несколько месяцев заметно упал в цене из-за невыполнения президентом США Дональдом Трампом своих предвыборных обещаний и политических мотивов. Вчера Конгресс США отменил финансовые ограничения, введенные на основании закона Додда-Франка. Эти меры должны помочь в значительном расширении объемов кредитования.

Напомним, что принять закон Додда-Франка предложила администрация Барака Обамы для снижения рисков финансовой системы. После его принятия коэффициент адекватности капитала первого уровня американских банков вырос с 8-9% до 12-14%. Трамп же рассматривает этот закон как символ "бедности" США.

Таким образом, в ближайшие дни курс основной валютной пары может достичь 1,1 USD/EUR. Не исключен рост этого показателя до 1,15 USD/EUR, а 2018 году доллар и евро могут достичь паритета.